NEKAD ME NAPADA, MORAM DA GA SLUŠAM! Maja Berović progovorila o BRAČNIM PROBLEMIMA, pa priznala da li ulazi u FIZIČKE SUKOBE!

Pevačica Maja Berović već godinama je u braku sa suprugom Alenom, a sada je otkrila detalje njihovog odnosa, pa priznala da retko dolazi i do svađa koje brzo prevaziđu.

"Moram reći da me retko napada, ali doće nekad... Fizički nikad, uglavnom je to sve verbalno. Slušam ga, njega je prosto nemoguće ne slušati, jer on toliko glasno priča. On je stariji i mudriji", rekla nje ona.

Maja je dodala i da joj ništa nije teško kada je posao u pitanju, ali da veruje da se sav trud isplati na kraju.

"Mislim da se može živeti od svega što čovek radi. Meni se isplati sve što se radi. Sve to što radim, radim iz ljubavi i sa ogromnom željom. Sav svoj trud i rad ulažem u to. Ja sam neko ko je ozbiljan radnik i nikada se nisam libila ničega. Ni da ustanem ujutru u 6 sati, ni da idem da snimam. To je nešto što sam ja i što je moj život. Kada čovek pošteno radi, mora da mu se vrati u životu. Mislim da svi ljudi koji su preživeli rat, ne mogu sada da budu uplašeni, jer ovo će proći. Ovo ne može da traje 10 godina, a svi znaju koliko je rat trajao", rekla je ona u emisiji "Premijera".

