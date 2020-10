PEVAČICA UVEĆALA SVOJE BOGATSTVO: Goca Tržan i Raša za rijaliti dobili cifru od koje će vam se ZAVRTETI U GLAVI!

Goca Tržan i njen 14 godina mlađi suprug Radomir Raša Novaković dobro su naplatili svoj rijaliti koji se emituje na K1 televiziji. Navodno, pevačica i bubnjar su, kako saznajemo, za "Moj savršeni brak" uzeli čak 120.000 evra za godinu dana.

foto: ATA Images

Popularna pevačica odlučila je da se publici predstavi u potpuno drugačijem svetlu i otpočne projekat koji još niko nije napravio našim prostorima. U pitanju je svojevrstan rijaliti u kojem gledaoci mogu da vide kako živi jedna zvezda, bez ulepšavanja, filtera, realno i iskreno. Ona je pristala da kamere 24 sata dnevno prate nju, njenog muža, ali i druženje sa njenom naslednicom.

foto: Printscreen Twiter

- Biće to epizode iz našeg života, iz naše kuće, sa našom ćerkom, prijateljima, roditeljima. To nije serija, to je naš život - rekla je Goca nedavno za medije i dodala da se na ovaj korak odlučila iz radoznalosti, kao i da bi je publika upoznala na drugačiji način.

Spustili cenu

Tržanova i Novaković su, kako saznajemo, ovaj angažman dobro naplatili. Prema priči našeg izvora, oni su uzeli čak 120.000 evra za godinu dana emitovanja rijalitija.

foto: Zorana Jevtić

Pevačica je, tvrdi naš sagovornik, najpre tražila honorar od 150.000, ali tokom pregovora sa vlasnikom televizije Željkom Joksimovićem taj iznos je umanjen za 30.000. S obzirom na to da se njih dvoje poznaju više od dve decenije, Željku je bilo jasno kakav je Goca profesionalac i da će dati sve od sebe da program bude što gledaniji.

Opravdali honorar

Takođe, među kolegama je dobro poznato da je Tržanova osoba bez dlake na jeziku, da je uvek prirodna i da se ne pretvara čak ni u javnosti, zbog čega su i producenti i čelnici televizije znali da će ovaj šou-program biti gledan. Kako dalje navodi naš sagovornik, to se i ostvarilo i svi su zadovoljni gledanošću "Savršenog braka", koji je često predmet medija. U prilog tome govori i da su se neke od scena danima prepričavale i bile dosta komentarisane, poput one u krevetu. Publika je tada imala priliku da vidi kakve razgovore vode Goca i Raša pred spavanje, kada ga je pevačica pitala da li mu je još uvek devetka, nakon čega su se ljubili.

foto: Printscreen/Moj savršen brak

Ipak, najinteresantnija scena je bila kada je Tržanova stavljala veš u mašinu, a kada se sagla, Raša se ušunjao i počeo da je dodiruje po zadnjici, poručujući joj da je "dobra".

Pozvali smo Gocu za komentar, međutim, ona nije želela da pojašnjava svoj honorar, pa nam je šaljivo poručila: - Laž. Uzela sam milion evra - rekla je Goca kroz smeh.

Jedinstveni Goca: Nismo Kardašijanovi Mnogi su Gocin rijaliti uporedili sa Kardašijanovima, zbog čega je ona negodovala. View this post on Instagram "Biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj..." 😎😎😎 Biti srecan i opusten u svim svojim nesavrsenostima... A post shared by Goca Tržan (@gocatrzan) on Sep 19, 2020 at 7:06am PDT - Iako se emisija može nazvati rijalitijem, mi nismo porodica Kardašijan, jer one ne idu na pijacu, ne kuvaju ručak. Oni su multimilioneri, ne razmišljaju šta će da kuvaju i kako će da pospreme kuću. A ja nemam poslugu, radim sve kao prosečna domaćica. Ništa mi nije teško i sve umem da radim. Veoma mi je zanimljivo da ljudi vide koliko me zapravo ne poznaju - rekla je nedavno Goca za Kurir.

Bez seksa Nema eksplicitnih scena Tržanova je imala samo jedan uslov pre snimanja svog rijalitija, koji će joj biti ispunjen. foto: Pritnscreen - Neću pristati na to da snimaju seks sa Rašom, ali će gledaoci moći da vide neke naše svađe iz spavaće sobe. Takođe, neće biti cenzura ni u mojim raspravama sa ćerkom, koja će, doduše, retko da se pojavljuje u rijalitiju. Kad sam u PMS, nas dve znamo da se baš pokačimo - kazala nam je ona.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen/Premijera

Kurir