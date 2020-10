ĐOLE ĐOGANI UDARIO PO ZVEZDAMA GRANDA: Nikada nisu bili takmičenje pavača, već RIJALITI ŽIRIJA! A onda spomenuo i Luninu TRUDNOĆU!

Đole Đogani isprozivao je Sašu Popovića i Aleksandra Milića Milija, rekavši da nijedan učesnik "Zvezde Granda" nije uspeo kao pevač. Osim toga, osvrnuo se i na Lunu Đogani.

"To niti gledam niti me interesuje. Mislim da više nisu uopšte zanimljivi. Imam mišljenje, ali ne bih da pričam. "Zvezde Granda" nikada nisu bile takmičenje pevača, već rijaliti žirija, koji se zeza. Oni su bitni. Ja ne vidim da je neko od pevača uspeo. Žiri se sprda, zeza, prave šou-program. Ljudi to gledaju zbog žirija, a ne zbog takmičenja i tih klinaca, osim njihove rodbine."

Nakon ovoga, Đogani je prokomentarisao stručni žiri, pa je izneo mišljenje o njima. Takođe je priznao da je sa "Grandom" zakopao ratnu sekiru, te da su sada u dobrim odnosima.

"Što se toga tiče, jeste. Razumeju se u muziku, mogu da daju savete. To je u redu. "Glas Britanije" ima drugu priču, tamo postaju zvezde. Đorđe David je u žiriju, a tamo nema rokera. Nameće nekom iz Ključa iz Bosne da peva rok, pa to tako ne ide", rekao je Đole, pa progovorio o pomirenju sa "Grandom":

"Mi smo uvek bili okej , ali zbog mog britkog jezika mislili su da ih napadam, a ja sam pričao šta mislim. Nismo u ratu. Govorio sam istinu, a neki ljudi nekada ne žele da je prihvate. Oni su mislili da ja nisam u pravu. Pitao sam ko je postao velika zvezda u tim takmičenjima. Niko od njih nije harao Evropom."

Đogani je priznao da je i dalje u lošim odnosima sa sinovicom Lunom Đogani iako je u dobrim odnosima s njenim ocem Gagijem.

"S Lunom nismo u kontaktu, tako da joj nismo ni čestitali što je ostala trudna. Sa Gagijem sam okej. Izlazimo zajedno. Ne podržavam neke njegove stavove, ali to je moje viđenje stvari.", rekao je on za "Svet", a prenose mediji.

