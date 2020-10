TOMA PANIĆ NA SLAVI LUPIO NADEŽDI DVA ŠAMARA?! Biljićeva besna kao ris: Tužiće ga i uzeće mu sav novac, a dete više NEĆE VIDETI?

Nadežda Biljić iznela je sav prljav veš iz vanbračne zajednice sa Tomom Panićem. Pevačica se navodno snimala za Instagram i otkrila da ju je maneken navodno tukao i varao dok je bila trudna.

Nadežda je skroz pukla jer danima gleda Tomu sa ljubavnicom Paulom Hublin u "Zadruzi". Kap koja je prelila čašu bila je Panićeva izjava da je lagao da je voli kako bi očuvao njihovu vezu zbog deteta, kao i da mu je stalno pravila probleme i flertovala sa drugim muškarcima.

foto: Printscreen

"Sve laže! Sve što priča da sam ja radila, on je radio! Dok se drogiran je*avao sa ku*vama po splavovima, a ja sam nisko nosila dete, mogla sam da pobacim! Na slavi kod kuma mi je lupio dve šamarčine jer me je neki gost gledao! Rekao mi je: "Ku*vetino, ti bi i trudna da se je*eš!" ispričala je Biljićeva navodno na snimku na Instagramu na kom izgleda veoma loše.

Ona je zatim navodno dodala da je njen suprug bio bolesno ljubomoran:

"Stalno me je maltretirao. Nije mi davao da imam prijatelje, branio mi je da odem s drugaricama na kafu. Svaki dan mi je proveravao mobilni telefon!"

Bivša učesnica Pinkovog rijalitija kazala je i da je navodno angažovala advokata.

"Tužiću Tomu i njegovu švalerku za sve klevete o meni! To što on kaže da nismo u braku može da okači mačku o rep! Mi smo u vanbračnoj zajednici! Uzeću mu sav novac koji zaradi u "Zadruzi"! A što se tiče deteta, javno obećavam da ga nikad više neće videti! To je moje dete! Da je mislio na sina, ne bi se švalerisao na televiziji i povređivao mu majku", ispričala je navodno Biljićeva, i objasnila da ne želi da sin Longo bude u kontaktu ni s Panićevom porodicom:

"Tominu majku boli ku*ac za njega! Moja mama je digla kredit da bi on platio neku kaznu i da ne bi otišao u zatvor! Brat mu je kriminalac na baterije, ne želim da takvi ljudi odgajaju Longa. Jedino mu je otac korektan čovek. Ma, oteraću ja Tomu u zatvor, znam svašta o njemu!"

foto: Printscreen Zadruga

BONUS VIDEO:

Kuri.rs/Informer/M.M.

