AGONIJA KOJA TRAJE SKORO 7 MESECI! Bila sam zatvorena u četiri zida, tužna i UPLAKANA! Tanja Savić progovorila o borbi za sinove!

Pevačica Tanja Savić i dalje prolazi kroz agoniju zbog borbe za decu, koju je još u aprilu njen suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju.

Ona je sada istakla da joj on nije uništio život, ali da je to nameravao, pa je ispričala detalje jednog od njihovih razgovora koji su potresli sve

"Nije mi uništio život. Možda je pokušao i želeo, i vrlo je moguće da i dalje želi. Sve što radi pokazuje da to zaista želi i da bi tada bio najsrećniji, ali ja prosto sijam. Ne pada mi na pamet da padnem u postelju ili da završim u nekoj ustanovi, daleko bilo. Bilo je dana kad sam bila zatvorena u 4 zida, tužna i uplakana, nisam znala šta da radim i onda me je on zvao i rekao: "Je li, jesi li ti to u bolnici?", ja mu kažem da sam kod kuće, a sve je bilo belo oko mene, posteljina, zidovi, a on kaže: "Jesi, ja vidim da si u bolnici, a gde su sada tvoji roditelji da te teše?", govori Tanja i dodaje:

"Ja sam bila kod kuće, uplakana, ja sam njih zvala na video-poziv oni mene nikad zvali nisu. Tu sam se probudila kad je on to rekao pred decom, onako maliciozno pitanje: "Gde su tvoji roditelji da te štite, da te teše?", ja sam tad sebi rekla: "Nećeš više da plačeš, ne da budeš natečena i crvena u licu, sad ćeš da se boriš". Nastavila sam svojim životom, snimam pesme, borim se za svoju decu, borim se za karijeru, sve će otići u moju korist. Ovo traje skoro sedam meseci, samo što sam ja ćutala - rekla je Tanja u emisiji "Magazin In".

