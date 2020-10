DECO, VAŠA MAMA HOĆE DA UMRETE OD KORONE! Tanja Savić otkrila NAJPOTRESNIJE detalje agonije! Moji sinovi su me UDARALI PESNICAMA

Pevačica Tanja Savić već skoro sedam meseci vodi bitku za starateljstvo nad svojim sinovima, koje je njen bivši suprug Dušan Jovančević odveo u Australiju.

Ona je sada iznela potresne detalje iz njihovog odnosa, te je otkrila kako je sve izgledalo neposredno pre nego što su joj sinovi odvedeni.

"Rekao je deci da sam ja sakrila pasoše. Ja jesam sakrila pasoše jer je on to jednom već uradio, odveo je decu. Tada sam, naravno, potrčala za decom jer nisam želela da ih izgubim. On je mislio da će i ovog puta biti tako. Rekla sam imam 35 godina i jedan život, epa nećeš više tako da radiš sa mnom. Vrlo je teško odupreti se", ispričala je ona i dodala:

foto: Pritnscreen

"Rekao je deci: Mama je uzela vaše pasoše, ona hoće da vi umrete od korone u Srbiji. Eto, vidite kakva je vaša majka". I onda su deca bukvalno krenula da me pesniče, udaraju... Oba sina moja, vikali su: "Vrati pasoše, mrzimo te". Ja sam samo mislila, deco shvatićete jednog dana. Nisam mogla da im objašnjavam, šta da im kažem. Oni su mali, videćete ko je vaš otac, a ko vaša majka. Sada oni mogu ovo i da gledaju. Želim da im kažem da ih volim i da ću se boriti za njih", kroz suze je rekla Savićeva u "Magazinu In".

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir