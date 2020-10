GOCA BOŽINOVSKA UŽIVO U EMSIJI DOTKULA KOLEGINICU! Stavila joj so na RANU: Sama sebi si uništila život, ubila si BRAK!

Pevačice Tanja Savić i Goca Božinovska gostovale su u emisiji, te se dotakle drame kroz koju prolazi Savićeva.

Goca je mlađoj koleginici otvoreno govorila o tome kako treba da se izbori sa bračnim problemom sa kojim se suočila od kada je njen bivši suprug odveo sinove u Australiju.

"Muškarac nikad ne može da uništi život ženi koja je pametna i koja manje voli. Može da uništi samo onoj ženi koja jako puno voli i onda ti misliš da ti je on uništio život, ustvari si sama sebi uništila život, od te ljubavi, ubila si ga ljubavlju, ubila si i vezu i brak i sve ostalo. To je slučaj kod mene bio, sama sebe sam uništila", poručila je Goca Tanji u "Magazinu In".

