MUŠKARCI ŽELE DA UNIŠTE ŽENU KAD JOJ UZMU DETE, A POVREĐUJU DECU! Sindi je bivši oduzeo ćerku, a sada je progovorila o BOLNOJ temi

Bivša modelsica, Ivana Stamenković Sindi izgubila je starateljstvo nas svojom ćerkom Petrom, koje je dodeljeno njenom bišem suprugu Nikoli Pavloviću.

Ona je sada, zajedno u emisiji sa Tanjom Savić govorila na tu temu, s obzirom da Tanja trenutno pokušava da vrati svoje sinove koje je njen suprug odeveo u Australiju.

"To nije ljubav prema deci, ti muškarci koji žele da oduzme starateljstvo ženama, to nije zato što su one nepodobne majke, već žele direktno da povrede tu ženu i da joj unište život oduzimanjem deteta, a ne kapiraju da najviše povređuju tu decu. Na prvo mesto treba da se stavi potreba deteta, a ne osveta iz bilo kog razloga", istakla je Sindi u "Magazinu In".

"Njen slučaj je bio baš iznenađujući, da se žensko dete oduzme majci", dodala je Snežana Dakić.

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir