PRE BRAKA JE BILA SA ČETIRI MOJE DRUGARICE! Rialdina prijateljica više ne želi da ćuti, iznela sve: Zna ona kako je biti sa ŽENOM!

Anesa Karić, Rialdina prijateljica tvrdi da se pevačica zabavaljala sa četiri njene drugarice i da joj je bivši suprug platio silikone.

foto: Printscreen

"Poznajem Rialdu, družile smo se i izlazile zajedno. Meni je zasmetalo kada su je pitali „jesi li ti bila sa ženom“, a ona je odgovorila „ne“. Sa četiri moje drugarice je bila u vezi. Sve se to događalo pre braka, nakon što se udala za Aliju. Izašli smo jednom prilikom u klub u Sarajevu, njoj je pozlilo i ja nazovem Hitnu pomoć. Tada su mi rekli iz centrala da ona stalno pada u nesvest zbog ljubavnih problema. Koga god da pitate u Sarajevu, svako će reći da je ona bila sa ženama, to se zna, ne znam zašto to sada pokušava da sakrije", govori Nena, koja dodaje da joj u „Zadruzi“ najviše prija Jovana Tomić Matora.

"Rialdi u ovoj celoj situaciji u prija Matora. Zna ona kako je biti sa ženom, a Matora je tip koji joj sve ugađa i to njoj sigurno prija", izjavljuje Anesa i tvrdi da joj je muž Alija platio ugradnju silikona u grudi, kao i sve pesme.

"Upoznala je muža pre nekih osam godina, pazio je na nju i ulagao u nju finansijski. Suprug joj je jak finansijski, ima nekretnine i poznati su po kamionima koje poseduju. Poplaćao joj je sve spotove i pesme. Ona je kod njega došla kao u prodavnicu i izabrala šta želi, sve je u nju uložio. Kupio joj je silikonske grudi. Sa suprugom je živela oko četiri godine, međutim, rastali su se. Rialda je u suštini lepa i dobra devojka, ali me nervira kad glumi. Pripremljena je za rijaliti i vidi se da je sve to pratila", zaključuje Anesa.

foto: Printscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Blic/M.M.

Kurir