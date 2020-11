DECA SU MI REKLA DA ĆE NJIHOV TATA DA DOBIJE RAK ZBOG MENE: Tanja iznela ŠOK detalje: Odneo je sav moj novac, preko 150.000 €!

Pevačica Tanja Savić odlučila je da iznese sve detalje iz braka sa Dušanom Jovančevićem, a onda je otkrila koliko para joj je uzeo.

foto: Pritnscreen

"Meni je bitno samo kako on deci truje mozak. Čula sam se sa decom, ali su se oni mnogo promenili, mnogo žale tatu: "Tata će da dobije rak zbog tebe, tata će da umre zbog tebe", govori im: "Mama ima dečka, vaša mama ima novog momka". Ja spavam sa svojom sestrom sedam meseci. Moja deca znaju kakva je njihova majka", ispričala je Tanja.

Ona je objasnila i da joj je Dušan osim dece uzeo i svu ušteđevinu koju je skupljala za stan.

"Sve sam predala ministarstvu prade, oni imaju kontakt sa srpskim konzulatom u Australiji, imam svog advokata u Australiji, ona je žena, baš sam tražila ženu, ona je sve predala. Predala sam da on ne vodi računa o deci, da ne razmišlja o njihovim psihičkim posledicama, za njega je roditeljstvo što su čisti, oprani, nahranjeni, kupio im je mek, baba neće da kuva. Čekam datum suđenja koje će biti u Australiji, to može da bude i bez mene zbog kovida. Sve smo predali što smo mogli, bio je problem kovid jer je sve usporeno. Sudi se o tome kome će deca da pripadnu. Deca imaju dvojno državljanstvo, ja nemam, imam permanent vizu skoro pa kao da sam državljanin. Ja sam htela da idem tamo, ali su mi stalno otkazivali letove i sledeći let je bio u novembru, ja nisam mogla da čekam, ovde radim, ali imam i neke dugove, stvarno moram da se borim, imam i advokate da plaćam, haos mi je napravio. On još troši moj novac, odneo je sav keš. Ovakva budala se više ne rađa. On je uzeo decu, ali je uzeo i pare. Sa 10 hiljada evra smeš da izađeš iz naše zemlje, a on je odneo preko 150 hiljada evra. Stavljao ih je oko nogu, ne znam gde je sve gurao. On je tražio i od gazdi diskoteka da ne uplaćuju meni na račun, već njemu u Australiji", navela je pevačica u emisiji "Magazin In".

foto: Pritnscreen

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir