PROŠLA JE JEZA KROZ MENE KAD SAM VIDELA KRISTIJANA NA SUDU, ODMAH SAM POBEGLA! Stanija prvi put o Golubovićevim pretnjama smrću!

Stanija Dobrojević nedavno je doputovala iz Amerike u Srbiji zbog suđenja sa Kristijanom Golubovićem koji joj je u rijalitiju pretio smrću.

"Trebala sam da dam iskaz u vezi sa Kristijanom, zbog toga sam i došla. Svi su upućeni u to da mi je prećeno smrću, rekla sam dosta, ovo više nije rijaliti, ovo nije šou, sad je u pitanju moj život. Jednostavno, rekla sam da ne moram ni da se vratim u Srbiju, neću ni u rijaliti, i to je to. Normalno je da se čovek uplaši. Najteže je mojoj porodici, oni nisu iz ovog sveta. Oni ovo jako teško doživljavaju. Moja majka što gleda te klevete... Ja se ne bavim time što oni meni pripisuju", rekla je ona i dodala:

"Mi smo bili jako dobri prijatelji na "Farmi 6" i sve je prestalo kad su se kamere ugasile, shvatila sam da je čovek glumac i da nije ono što se predstavlja kad je krenuo da mi traži novac. Dala sam mu pola novca, da bih kupila svoj mir", objasnila je ona.

Stanija je priznala da joj nije bilo svejedno kada je videla Golubovića.

"Ja sam bila u kolima i odmah sam produžila. Jezivo sam se osećala kad sam ga videla da je prošao. Prošla je jeza kroz mene", priznala je.

Dobrojevićeva se potom dotakla i svog ljubavnog života, i otkrila šta se dogodilo sa njenim verenikom.

"Nikad nisam imala dečka amerikanca, a tamo sam već 12 godina. Imala sam verenika Rusa, s njim sam ostala u prijateljskim odnosima. On se bavio zdravim životom, i sad s njim sarađujem i radimo u istoj firmi. Upoznala sam njegovu ženu i nema mesta ljutnji", dodala je ona u emisiji "Premijera".

