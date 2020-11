OVA POSLEDNJA VEZA SE NIJE PROSLAVILA, MOŽDA JE DO DRUGE STRANE! Milica Todorović prozvala Strugara, pa poručila JEDNO!

Pevačica Milica Todorović pre nekoliko meseci raskinula je vezu sa glumcem Petrom Strugarom.

Milica izbegava da priča o svom ljubavnom životu, a sada je progovorila zbog čega njihova ljubav nije potrajala.

foto: Printscreen/Ami G

"Vidiš kako sam sada lepa. Sad sam ona prava dama s kucom. Ja nikad ništa ne očekujem, jer kad očekujem, ja se razočaram. Ne znam da li će da se desi. Nikad nisam imala ljubav na jedan ili dva dana, ja sam u vezama po četiri, pet godine, ali pogledaj kako izgledam kad sam solo. Prolepšam se i operišem nos. Ova poslednja veza se nije baš proslavila. Nije do mene, možda je to i do druge strane. Ovo mi je bio jedini fejl, da veza nije uspela par godina", kaže Milica i dodaje:

"Momci, slobodna sam, lepa sam... " , poručila je Milica u "Premijeri".

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir