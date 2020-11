HAOS UŽIVO! TIJANA AJFON MOMENTALNO NAPUSTILA EMISIJU! Maksimovićeva u programu nazvana K*RVOM, odmah počela da URLA!

Starleta i bivša učesnica rijalitija, Tijana Maksimović poznatija kao Tijana Ajfon gostovala je u Jutarnjem programu, u kojem je nastao opšti haos.

Naime, tokom uključenja Milana Živadinovića u program, Tijana se našla prozvanom kada je on komentarisao situaciji sa starletama i mafijom.

"Svaka starleta ili k*rava se bavi poslom koji najbolje zna", počeo je Živadinović, nakon čega se vidno uznemirena ubacila Tijana.

"Jovana, ako ćeš se smejati, ja ću da napustim emisiju. Da ti dozvoljavaš da me tvoj sakovornik vređa. Ja sam u emisiji ovde, nemoj me z*jebavati. Ne može on mene da vređa, da kaže starleta i k*rva. Jedina starleta koja ti je u emisiji, a on je komentariše - to sam ja. Šta dozvoljavaš jednom seljaku da me vređa", besnela je Maksimovićeva u emisiji Dobro jutro Srbijo sa Jovanom Jeremić.

Voditeljka Jovana Jeremić pokušavala je da smiri situaciju, ali je Tijana momentalno napustila studio.

"Tijana, on nije spomenuo tvoje ime. Gospidine Milane, vi se niste obratili Tijani Ajfon?", pitala je Jovana.

