ĆERKA JOJ LEŽALA U BOLNICI 3 DANA: Kaja opisala AGONIJU kroz koju je prošla, a onda se setila PRVOG BRAKA!

Katarina Kaja Ostojić trenutno boravi u Beogradu, a na samom početku razgovora govorila je o koronavirusu.

Pevačica je istakla da joj je teško zbog stanja u svetu, s obzirom da mora često da putuje.

foto: Printscreen/Premijera

"Svašta me veže za Srbiju i često se vraćam ovde. Sad me ova korona i previše nervira jer moram da budem i tamo i ovamo, a ništa se ne zna. Meni to psihički pada malo naporno. U Belgiji je mnogo veća kovid kriza, nego ovde. Tamo su zatvoreni kafići, resotrani, to ništa ne radi", rekla je Kaja.

Kaja već neko vreme uživa u ljubavi sa fudbalerom Matejom Pavlovićem, a istakla je da je ova veza za nju veoma dragocena.

"Leto mi je bilo, kakvo mi je bilo. Imali smo predivnih 7 dana na hrvatskom primorju, gde ja nikad nisam bila do sada. Nauživali smo se, vratili smo se posle toga i nije to bilo kao ranije, da to bude celo leto, ali tih sedam dana je vredelo kao 37. Ne žalim se, živim neki najlepši period života. On je stvarno divan. Ne mogu da kažem ništa. Želela bih da zauvek takvo ostane. To je nešto što je meni dragoceno i želela bih da sačuvam to za sebe", dodala je Kaja.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je rekla i kako je njena ćerka Nikolina provela svoj rođendan u bolnici, što im je teško palo. Kaja se prisetila ovom prilikom i svog prvog braka u kom je dobila ćerku, a onda i istakla kako ne bi volela da još uvek postane baka.

"Imali smo jedan težan maler. Za 18. rođendan je bila u bolnici. Imala je mononukleozu. Mislili smo da je prehlada. Noć pre rođendana sam se uspaničila i odvela sam kod lekara. Ja sam tu preživela pakao. Tri dana je bila u bolnici, izašla je, pa smo imali zajedničko vreme kod kuće i nama je uvek lepo. Ne bih volela da ide mojim stopama, ali bih volela da ima moje crte u nekim problematičnim stvarima. Sigurna sam da će biti na mene. Ona je predivna devojka i jako sam ponosna na nju. Svi su šokirani da sam ja mama, a ona ćerka. Ona se izrodila iz te greške, ali bih volela da malo sačeka sa potomstvom", istakla je pevačica u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

