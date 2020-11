OSEĆAO SAM SE KAO DA GUBIM TLO POD NOGAMA: Brendon priznao šta ga je duboko POTRESLO, a evo u čemu je pronašao MIR I SREĆU!

Branislav Radonić Brendon našao se u epicentru drame sa hakerima.

Naime, Brendonu su hakeri oduzeli profil, obrisali sve fotografije, zbog čega je bio prinuđen da napravi novi i započne sve ispočetka. Kontaktirali smo rijaliti zvezdu kako bi proverili kako se oseća.

"Da, hakovali su m Instagram profil i prisvojili su ga, sve slike izbrisali, a tražili su i otkup. Molimo bih sve ljude koji me gotive da prijave nalog jer nije više moj. Osećao sam se kao da mi se izgubilo tlo pod nogama, navukao sam se na Instagram, ali srećom imam pravu osobu pored sebe koja zna da me uteši. Srećno sam zaljubljen, možda je to i okej da malo uživam u pravim stvarima bez navučenosti na Instagram. Hvala univerzumu, pa sam eto u pravoj ljubavnoj idili koja mi ukazuje da je mnogo lepše i prirodnije ovo što trenutno živim i što mi se dešava od Instagram profila. Pauziraću neko vreme bez Instagrama, pa ću napraviti novi kad budem želeo", izjavio je Brendon.

