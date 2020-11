ODRICALA SAM SE MNOGO STVARI, BILO JE STRESNO: Džejla Ramović uvek je nasmejana, a sad otkrila svoju DRUGU STRANU!

Džejla Ramović rešila je da se posveti fakultetu, te je upisala Ekonomiju.

Pevačica je priznala da je oduvek znala šta će upisati.

"Od osnovne škole sam znala da želim da upišem srednju Ekonomsku školu. S obzirom na to da mi odgovara ova škola i ovaj smer, odlučila sam se i za Ekonomski fakultet", kaže Džejla, koja će pokušati da studije upiše u inostranstvu jer smatra da je to veliki izazov.

"Svaki stepen više u životu je izazov za svakoga. Ne znam šta će se desiti do kraja ove godine, ali imam neke planove. Nadam se da će sve biti okej i da ću sve zamišljeno realizovati. Trud i rad se uvek isplate."

"Zasad smatram da ću uporedo nastaviti da se bavim pevanjem. Od toga ne odustajem sigurno. Kako sam i dosad uspešno uklapala školu i pevanje, tako ću, nadam se, i nastaviti u istom ritmu", iskreno govori pevačica koja usput dodaje da je obrazovanje jako bitna stavka za mladog čoveka.

"Smatram da mi je zaista potrebno obrazovanje. Imam 18 godina, jako sam mlada i mislim da imam vremena za sve. Pa po redu! Moja porodica me je podržala u svim idejama i složni smo u tome da treba da nastavim sa obrazovanjem, ali i da ne odustajem od pevanja", kaže Džejla.

Pevačica ima i dve starije sestre Lejlu i Šejlu s kojim se kako sama kaže odlično slaže. Međusobno su veliki oslonac i podrška, a interesantno je da i Lejla ima odlično predispozicije za pevačku karijeru.

Džejla je bila pobednica "Zvezda Granda" 2019. godine i iz tog takmičenja nosi stresne periode i veliki rad i trud.

"Za mene je takmičenje bilo poprilično stresno, tako da je bilo dosta tih nekih teških trenutaka, naravno da je onih lepih bilo mnogo više. U suštini je sve bilo do mene, ako ja nisam odradila posao onako kako sam zamislila, tada mi je bilo jako teško. Suza nije bilo mnogo, nije bilo vremena za to. Mnogo smo radili, vežbali, snimali... U tom periodu su mi sve misli bile usmerne ka tome. Ništa od toga uopšte nije jednostavno. Kao mlada osoba, odricala sam se dosta stvari koje su u to vreme moji vršnjaci prolazili zajedno, ali ja ne žalim ni za čim. Tvrdim da je takmičenje jedan od najljepših perioda mog života", kaže pevačica.

