NISAM HTEO DA MI BRAK BUDE TAMNICA! Željko Šašić iskreno o RAZVODU od Sonje! Otkrio pravi RAZLOG zbog kojeg su se razišli!

Pevač Željko Šašić pre nekoliko godina razveo se od supruge Sonje Vuksanović sa kojom ima ćerku Sofiju, a sada je otvoreno govorio o njihovom braku i zbog čega je došlo do razvoda.

Naime, on je istakao da je jedan od razloga za razvod bio taj što mu Sonja navodno nije davala dovoljno slobde, ali i što nije bio dovoljno zreo za brak.

Devedesetih godina Željko Šašić bio je jedna od najvećih zvezda narodne muzike u Jugoslaviji. Danima su mu stizala ljubavna pisma na adresu, a neke obožavateljke su išle toliko daleko da su mu ostavljale kompromitujuće poruke na sekretarici u porodičnoj kući.

"Tad nije bilo mobilnih telefona i onda kada bi saznale moj broj svašta su pričale i ostavljale kao poruku na sekretarici. Tako mi se dešavalo da dođem kući pustim poruku ono nepoznat ženski glas priča “baš smo se super proveli sinoć”, a ja niti znam ko je niti mogu u tom trenutku da se opravdam da sam bio na skroz drugom mestu sa poznatim društvom. Tako da mi je smetala ta popularnost i moj posao za brak", rekao je on i dodao:

foto: Damir Dervišagić

"Bez obzira što imam razvod iza sebe doživeo sam lepe stvari u tom braku, kao i u vezama, i dalje volim i te osobe i razumem ih gde su one sa mnom imale problem. Bez obzira da l’ su one razumele gde je obrnuto to bilo. Sad smo se dovoljno udaljili da možemo to jasno da vidimo. Nije dovoljno da se ljudi ludo zavole iako je temelj svega ljubav. To nije dovoljni ni kad dobiju decu, već je poenta da se kroz taj brak ostvare onakvi kakavi jesu još od početka. Najteže mi je bilo da dođem kući na vreme, nosio sam sat ali nikad nisam znao koliko ima sati, a sad je obrnuto", priznaje Šašić.

On dodaje da su mu smetala pitanja gde je bio i sa kim, jer kako kaže, nije bilo potrebe za kontrolom.

"Tad sam imao višak energije i možda nisam bio dovoljno prisutan, dosta sam bio van kuće i onda se vraćamo na pitanje da li sam bio spreman za brak uopšte. Ne volim to pitanje kad ćeš da dođeš, nisam voleo tu netoleranciju za moju slobodu. Tad jesam bio jako popularan, ali znam da nisam davao povoda za ljubomoru, iako je moj posao bio otežavajuća okolnost. Nisam znao kako da objasnim da nema razloga za tu vrstu bojazni. Nikad nisam ni hteo da mi brak bude tamanica, ali smo bili mladi sa viškom energije i ludim temperamentom i niko nije hteo da spusti loptu. Do pre 7, 8 godina nisam znao šta se nalazi oko moje zgrade, stan mi je služio da samo prespavam, a sad se sve okrenulo. Čovek se kroz vreme menja, postane zreliji i shvati šta hoće, šta neće. Problem je kad svako gura na svoju stranu. Ako me pustiš na miru ja ću ti biti veran ko ker, sa tom slobodom se nikad ne bih kockao, ali ima muškaraca koji bi to iskorišćavali. Sad mi treba sve manje slobode, sad bi me možda isteravala iz kuće, to se sve menja", ispričao je Željko u emisiji Goce Tržan.

Kurir.rs/I.B.

Kurir