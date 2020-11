ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Božanstvena smuvala stranca, a Nosata traži novi posao!

Abronoša i ove nedelje donosi nove bombastične vesti. Pa, da krenemo redom. Božanstvena žena, tako ćemo je zvati, potpuno je izgubila kompas. Ponovo se zaljubila u novog dedu kojeg je upoznala. Sad je vidim u vezi sa Prvkom, tako ćemo zvati stranca koji voli Srbiju, još više seks sa poznatim Srpkinjama, a još više od seksa voli da se sa njima pojavi u prestižnim beogradskm restoranima. Čisto da bude viđen. To mu diže ego, a i rejting. Brzinski se ona zatreska u Prvka, a već na prvom putovanju tražila je da joj kupi kola i nekretninu kako bi obezbedila sebi egzistenciju, koju nije uspela tokom višegodišnjeg viđanja sa bivšim Dedom. Medutim, ona ne zna da je samo igračka i da će vec uskoro popiti pedalu budući da Prvko nije toliko darežljiv. Ali to nije sve. Ima još nekoliko dama koje su nam zapale za oko, a koje ne znaju da se čuvaju pa Abronoša sve sazna. Lutkica koja se dobro udala je postala nesrećna u svojoj palati, pa je odlučila da šara i vara. Ona koristi svaku priliku kad joj dečko otputuje da se na brzaka vidi sa fudbalerčićem koji je poznat kao servis majstor. Naravno, i on je oženjen, pa vezu drže u strogoj tajnosti. Lutkica je počela da se smeje i sva je srećna, pa je muž nedavno obradovao novom skupocenom torbom. E, tako se čuva porodica. Sezona u Zemlji kamenjarki potpuno je pukla. Kako kamenjarima, tako i estradnjacima, koji su bukvalno poceli da mole da ih neko angažuje da rade. Tako čuh da Nosata, znate je, nekad je harala po splavovima traži dodatni posao. Nema leba, a ni uz leba, korona je totalo upropastila i sada je nastao haos. Ona u svojoj nameri da se vrati na tržište ide dotle da vlasnicima diskoteka nudi seks pride uz nastup, a cenu je, drage moje, spustila na minimum. Za medije neće da govori jer se plaši da je neko ne provali, ali zato se po beogradskoj čaršiji priča sve i svašta. Koleginice su je provalile, pa izbegavaju da se sa njom druže da ih neko, ne daj Bože, ne bi povezao i stavio u isti koš. Ali da ne otkrivam baš sve... Do sledeće nedelje, vodite abrove.

foto: Damir Dervišagić

Kurir