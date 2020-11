TAMARA MILUTINOVIĆ OTVORILA DUŠU O RAZVEDENOM KOMPOZITORU! Pevačica priznala: Srećna sam i zaljubljena sa nekim ko me voli!

Pevačica Tamara Milutinović već više od godinu dana je u vezi sa kompozitorom Sašom Nikolićem, koji je zbog nje ostavio suprugu Aleksandru. Ona još uvek izbegava da javno potvrdi šta je prava istina, kako sama ističe biće vremena da o svemu priča detaljno.

"Nisam do sada davala izjavu sa kim sam i šta sam, koga volim i kome moje srce pripada. Srećna sam i zaljubljena sa nekim ko me voli i razume, to je ono što je meni najbitnije. Ispunjena sam i zadovoljna u ljubavi, a to je najbitnije. Doći će dan kada ću o tome pričati i imati priliku da kažem istinu", kaže Tamara i dodaje kako je korona virus mnogim pevačima prepolovio cenu nastupa, ali njoj za sada još uvek ne.

"Počela sam da radim već nekoliko vikenda, cena mi nije prepolovljena, bar za sada. Čula sam da su mnogi pevači morali da spuste cenu, jer nam je korona dosta toga uskratila. Svakako da ću i ja, ako ima potrebe za tim, da spustim cenu kako bih nekome izašla u susret. Pre neki dan sam nastupala u Sarajevu i bilo je puno", govori pevačica.

