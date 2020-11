OVO JE MOJA PRVA I POSLEDNJA TRUDNOĆA! Pevačica postaje majka u 5. DECENIJI, a evo šta je najviše BRINE!

Hrvatska pevačica Maja Šuput čeka prvo dete u 41. godini sa suprugom Nenadom. Pol bebe još uvek nije želela da otkriva za medije, ali je progovorila kako se oseća u drugom stanju.

- Rastem, rastem! Ja sam se poslednje dve nedelje stalno bunila: "Ja jedina nemam stomak, sve trudnice imaju stomak, kakva sam ja to trudnica, niti mučnine". Nije da se žalim, ali daj bebo javi se da znam, ono... Ali po knjizi ispada da je stomak narastao baš kad treba - kaže ona.

- Veseli me to. Pa, to mi je sad prvi put. Vrlo verovatno, s obzirom na moje godine, i poslednji, pa neka se dete veseli - poručila je Maja.

Kako kaže, ubrzo nakon posla vratiće se poslu.

- Barem što se svadbi tiče posao ide odmah, nešto malo nakon što se dete rodi i to je potpuno okej. Moj posao je sjajan, ja idem da pevam od osam sati uveče do pet sati ujutro. Ja ga uspavam, dođem kući, a beba ni ne zna da me nije bilo, a osim toga, ima beba i oca, ne? - rekla je pevačica za "IN magazin".

