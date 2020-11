ZA LEPU BRENU NEMA ZIME! Brena rentira vilu za 1.000 evra dnevno dok putuje po svetu: Snašla se i boli je uvo za sve!

Lepa Brena definitivno ima smisla za biznis i ume da unovči sve svoje ideje. Ovoga puta pevačica se dosetila kako da iskoristi svoj dom i to što je poslednjih meseci na proputovanju po celom svetu. Naime, nekadašnja vlasnica "Granda" je ustupila porodičnu vilu na Bežanijskoj kosi agenciji koja se bavi iznajmljivanjem objekata konkretno za snimanje reklama, serija, filmova, spotova i ostalu TV produkciju. Ona je odlučila da to naplaćuje, ni manje ni više nego 1.000 evra dnevno. Kako smo saznali od izvora bliskog pevačici, ona i Boba su se dogovorili da se za potrebe iznajmljivanja koristi celo prizemlje. Brena važi za osobu koja ne sedi skrštenih ruku i i te kako ume da iskoristi sve potencijale, pa i u najtežim trenucima.

Takođe, saznali smo da ima dosta zainteresovanih kojima se dopada izgled pevačicine luksuzne vile, ali se detalji iznajmljivanja drže u strogoj tajnosti. Inače, poslednjih meseci se spekulisalo i o tome da li će Brena da prodaje svoj dom, ali je ona to demantovala. Zasad je rešila da nekretninu u kojoj živi više od tri decenije iskoristi na najbolji mogući način, pa će, kada su u Srbiji, ona i njen suprug Slobodan Živojinović u njoj živeti, a kada putuje, ustupaće je za razne projekte uz debelu nadoknadu. Pokušali smo da stupimo u kontakt s porodicom Živojinović, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Nije povukao na mamu Viktoru puko biznis

foto: Damir Dervišagić

Viktor Živojinović, naslednik Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, pokušao je da postane uspešan u ugostiteljstvu, kao i većina članova njegove porodice, ali je doživeo fijasko. On je prošle zime otvorio restoran u centru Beograda koji je radio samo nekoliko meseci, a katanac na vrata je stavio nedelju dana pre nego što je počeo haos s virusom korona u našoj zemlji. Prema rečima ljudi zaposlenih u obližnjim radnjama, on je bio primoran da zatvori lokal jer je posao veoma slabo išao. Međutim, mladi Živojinović za to ne mari, pa je letos otvorio još jedan ugostiteljski objekat, tačnije splav, ali ni to ne posluje onako kako je želeo, što se i moglo očekivati, s obzirom na kompletnu situaciju s pandemijim kovida 19.