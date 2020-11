REA ANĐELKOVIĆ PROGOVORILA PO PRVI PUT NAKON IZLASKA IZ ZADRUGE! Otkrila da li se čula sa Nadeždom, pa otkrila da su je URNISALI!

Rea Anđelković je nedavno napustila Zadrugu, a sada je progovorila o tome da li je zaista bila zaljubljena u Tomu Panića, koji je prevario svoju nevenčanu suprugu Nadeždu Biljić sa Paulom Hublin.

"Da li si se čula sa Nadeždom", pitali su voditelji.

"Ne, zašto bih se čula sa njom. To je bilo istina ili izazov, bio je izazov da kažem da sam zaljubljena u Toma. Nisam bila zaljubljena u Tomu, to je bio izazov. Nisam plakala zbog Tome, plakala sam zbog toga što su me urnisali dva meseca. Posle je Kristijan saznao da je bila igra istina-izazov. Plakala sam jer su me urnisali. Nadežda treba da se šlogira zbog Paule, ne zbog mene. Da sam htela da budem sa njenim mužem, a Paulinim dečkom, da li bismo Paula i ja bile u odličnim odnosima? Paula je znala da je to bilo igra, oni su se posle smuvali, i nas dve smo postale super", rekla je Rea.

