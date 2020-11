LJUPKA STEVIĆ OTKRILA KAKO SE OSEĆALA KAD JE ČULA DA JE SIMKE OSUĐEN! Pevačica ga javno branila: Sigurna sam da nije kriv!

Pevačica Ljupka Stević je otkrila kako se oseća posle skandala koji je obeležio protekla dva meseca na javnoj sceni Srbije, kada je svom bivšem dečku polupala automobile, ali i kako reaguje na presudu koju je general Dragiša Simić danas dobio.

"Iskrena da budem, ja sam baš konfuzna, prošlo je nekih 6 nedelja, ja verujem da će me tek stići, bili ste vi uz mene u tom rasulu, rastrojstvu, trudila sam se da budem dobro pred kamerama, ali mislim da će me tek stići. No, ne dam se ja", rekla je Ljupka, pa prokomentarisala presudu koja je danas doneta u slučaju njenog bivšeg partnera policijskog generala Dragiše Simića:

"Ja sam videla nekoliko tih objava, ali ne znam tačno zašto su ga osudili. Da li je nešto od ranije, ne znam da li je to dobro što je uslovno, valjda je bolje. Ja bih najsrećnija bila da je dobio oslobađajuću jer ja tvrdim da nije kriv ni za šta. Sigurna sam da nije kriv. Bili smo u kontaktu pre nekoliko dana, pitao je da li je sve u redu sa advokatima i to je to", ispričala je Ljupka.

