TO SU POVREĐENI DEČACI KOJI VUKU DEVOJČICE ZA KOSU TOKOM VELIKOG ODMORA! Kija u emisiji žestoko spusila Vuka Moba, nastao MUK!

Kristina Kija Kockar je prokomentarisala rat koji već dugo vodi sa Vukom Mobom.

"Ja se ne oglašavam, da demantujem i da dajem izjave za sve, to bi trajalo 20 časova od 24 časa dnevno. To su povređeni dečaci koji vuku devojčice za kosu tokom velikog odmora. To je pitanje možda za psihologe, ja dalje ne bih komentarisala. Moje ime se spominje i inače, i za gore stvari, niko ne objavi kad radim lepe stvari, najlakše je lupiti etiketu ženi. Nije mi teško kad se pominje moje ime, jer se pominje već godina, to je normalna priča. Ja sad nemam dečka, nemam ni devojku, ni simpatiju čak. Sama sam i fokusiram se na druge stvari. Ali mi je toliko momaka prikačeno, neka ostanu, ništa novo neću dodavati", dodala je Kockareva u emisiji "Amidži Šou".

