BILA SAM POTRESENA I UŽASNUTA! Maja Berović za dlaku izbegla TERORISTIČKI napad u Beču! Prošla kroz AGONIJU zbog porodice!

Pripadnici Islamske države pucali u nboći, 2. novembra, po ulicama Beča. Tim povodom oglasila se i pevačica Maja Berović koja je otkrila da je za dlaku otkrila stravičan događaj u austrijskoj prestonici

Pevačica je otkrila i da je bila izbezumljena zbog svoje porodice u Gracu, koji se nalazi nedaleko od Beča, a sumnjalo se da će i tamo doći do napada.

"Bilo je jako, jako napeto. U tom momentu kad sam se uputila kao Beogradu, počela sam od ljudi da dobijam one užasne snimke koji su kačeni na društvene mreže. Bila sam potresena i užasnuta. Onda su mi moji iz kuće javili da su dobili poruku od nadležnih organa da ostanu kod kuće, jer postoje indicije da isti taj napad može da se dogodi i u Gracu. To me je zaista izbezumilo", rekla je Maja za ''Premijeru''.

