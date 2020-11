RASPLAKALA SAM SE U SUDNICI, NIJE MI BILO LAKO! Stanija se oglasila nakon SUĐENJA sa Kristijanom! Otkrila šta je Golubović IZJAVIO

Nakon što su se gostovali zajedno u emisiji, Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović danas su stigli u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi.

Kristijan je pre 10 dana saslušan zbog tužbe koju je protiv njega podnela Stanija Dobrojević, a danas će i ona dati izjavu povodom Golubovićevih pretnji.

Stanija se pojavila ispred suda u crnom odelu i sa crnim naočarima na licu.

- Kristijan je rekao pred sudijom da nije mislio to što je rekao, tačnije da će me ubiti! Jako mi je bilo važno da to čujem. On je ispričao kako je sve to izjavio zarad rejtinga i svoje popularnosti. Cela ta situacija me je užasno pogodila da sam i zaplakala u sudnici. Nije mi bilo lako, zaista. Pre svega zbog moje porodice - ispričala je starleta.

Inače, Stanije je nedavno doputovala iz Amerike u Srbiji zbog ovog suđenja, a kako je ranije pričala njen i Kristijanov sukob počeo je nakon što se završila "Farma 6".

- Kristijan Golubović i ja smo bili jako dobri prijatelji na "Farmi 6" i sve je prestalo kad su se kamere ugasile, shvatila sam da je čovek glumac i da nije ono što se predstavlja kad je krenuo da mi traži novac. Dala sam mu pola novca, da bih kupila svoj mir.

