DRAMA U STANU MUZIČARA! Harmonikaš tek sredio stan, BAZEN kod komšije se razlio i voda sve uništila! ŠTETA U HILJADAMA EVRA

Harmonikaš Aca Sofronijević doživeo je nezgodu kada se komšiji iznad razlio bazen sa terase.

Velika količina vode i vlage prodrla je i do njegovih zidova, te mu je kuhinja potpuno uništena.

- Aca je skoro opremio čitav stan i dogodio se peh. Ko bi rekao da će ga to zadesiti? Ovih dana mu stalno dolaze majstori kako bi zamenili elemente i popravili sve ono što je voda oštetila. Ne može nikako da krivi komšiju, jer ni on sam nije želeo da dođe do nezgode – ispričao je izvor.

On je kratko potvrdio da je istina ono što smo načuli.

- Tačno je to što ste čuli. Ovih dana sam baš u poslu, kako bih mogao sve da sredim. Dešava se, bitno je da je sve ostalo u redu – izjavio je Aca.

