BUBA I DŽALA UZELI MILETU KITIĆU 150 HILJADA EVRA ZA ELENIN CD: Zasad joj dali samo jednu pesmu!

Mile Kitić platio je 150.000 evra Džali Bratu i Bubi Koreliju kako bi napravili album njegovoj ćerki Eleni Kitić. Ali mlada pevačica zasad je od sarajevskog dvojca dobila samo jednu pesmu, koju je objavila pre dve nedelje, saznaje Kurir.

foto: Printscreen/Glamur

Folker ne štedi kada je u pitanju njegova mezimica, bilo da su u pitanju njena putovanja, luksuzna garderoba, automobil ili karijera. S obzirom na to da je Elena talentovana i da je već poznata na javnoj sceni, Mile je odlučio da je pogura, te je uložio pozamašnu svotu novca u njenu karijeru. Poverenje je ukazao bosanskim reperima, koji su poslednjih godina sve traženiji, a njihova muzika je najpopularnija među omladinom, između ostalog, i Eleninom ciljnom grupom.

foto: Instagram

Kako kaže naš izvor, reperima se dopala ideja da rade s Kitićkom, ali svoju cifru nisu smanjili.

foto: Promo

Poznavaoci estradnih dešavanja kažu da je Bubi i Džali ovom saradnjom upala kašika u med, jer su nedavno ostali bez svoje dve zvezde,Maje Berović i Senide, o čemu je Kurir ekskluzivno pisao prošle nedelje.

foto: Pritnscreen/Pink

Naime, njih dvojica su tražili od pevačica, među kojima je i Dara Bubamara, da ih zastupaju njihovi ljudi koji se predstavljaju kao producenti i menadžeri i da im oni ugovaraju nastupe širom Evrope. Prema informacijama do kojih smo došli, vrh te mafijaške družine je u Crnoj Gori, a kako je to poznato na estradi, one su odbile njihov predlog. Zbog toga su njih dvojica odlučila da više ne sarađuju s njima, to jest da im ne rade pesme.

foto: Printscreen/Instagram

Upravo zato su u Eleni videli odličnu priliku i šansu da naprave novu zvezdu, te su joj nedavno uradili pesmu koja je nedeljama u trendingu na Jutjubu. Sudeći po stilu koji Kitićeva neguje, počev od izgleda pa do muzike i načina pevanja, izvor tvrdi da oni od pevačice žele da naprave novu verziju Senide. Njoj taj način izražavanja pristaje, kaže on, a Elenu su već nekoliko puta i fanovi poredili sa slovenskom zvezdom i rekli da liče.

foto: Instagram

Iako je tata Mile dao novac za ceo album, Kitićeva će na kompletan projekat morati da pričeka. Izvori bliski Bubi i Džali kažu da ih je u radu zaustavila korona i da smatraju da sad nije pravo vreme da Elena objavio ceo CD. Pokušali smo da kontaktiramo s Miletom, ali on nije bio dostupan na broj poznat redakciji.

Različito razmišljanje Pukla saradnja s Rastom Elena je do pre dve godine sarađivala sa Rastom, ali posle albuma iz 2018. odlučili su da prekinu saradnju. Mnogi su spekulisali da su Kitićeva i reper bili u vezi i da su zbog toga prestali da rade, ali su oni to negirali. foto: Marina Lopičić Printscreen Yt - Moj odnos sa Rastom je bio strogo poslovan od prvog dana, pa sve do momenta do kada smo prestali da sarađujemo. Jedini razlog prekida naše saradnje jeste različito razmišljanje u kom smeru moja karijera treba da ide - napisala je tada Elena na Instagramu. Nakon albuma koji joj je Rasta uradio pevačica je eksperimentisala i sarađivala i sa drugim autorima. Između ostalog, poslednjih godinu dana tekstove joj je pisao sinMarine Tucaković Milan Laća Radulović.

Ekipa Kurira/ Foto: Damir Dervišagić, Promo

Kurir