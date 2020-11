KAJA OSTOJIĆ SE OGLASILA IZ SUPERMAKETA! Skinula masku, a za to je imala dobar razlog: Lagala bih kad bih rekla da mi ovo NE PRIJA

Pevačica Kaja Ostojić se oglasila iz Francuske, u kojoj je na snazi karantiz zbog pandemije korona virusa.

Naime, ona se uslikala u jednom supermarketu, nije nosila masku, pa je svojim pratiocima poručila:

"Supermarketi prazni, ulice prazne...lagala bih kad bih rekla da mi na neki način ne prija. Uvek sam volela da obavljam kupovinu noću u onom nekom supermarketu u Bg koji radi 24/7, jer bih noću bila neretko jedini kupac. Ovde sada imam to zadovoljstvo u svako doba. Kažu da će karantin trajati do 1.decembra, ali ja mislim da će to biti i duže. I da se zna, masku sam skinula samo za sliku. Ono što je jako važno, a ne ponavljaju nam toliko koliko nas bombarduju sa maskama je - perite ruke! I uživajte u praznim supermarketima", napisala je Kaja.

