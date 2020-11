GLADAN NISAM, HVALA BOGU! MUZIKA SE POJEDINCIMA SVELA NA NOVAC: Dženan bez dlake na jeziku o ESTRADI I KRIZI!

Dženana Lončarevića drži dobro raspoloženje, iako ovih meseci, kao i svi, nije u mogućnosti da bude punom parom na muzičkoj sceni.

Pevač se na pitanje šta radi ovih dana, našalio da "nastupa po kućama".

"Nastupam po kućama (smeh). Šalim se. U principu radim sve ono što radim i kad ima nastupa, sve se svodi na muziku. Malo studio, malo planiranje novih projekata, uglavnom samo muzika i muzika", istakao je na početku, dodajući da uvek kaže da je život lep i da to preporučuje svima da žive punim plućima.

Mnoge Lončarevićeve kolege počele su da zarađuju mimo muzike otkako je nastala kriza, ali on za sad ne brine o novcu.

foto: Damir Dervišagić

"Ako se svelo na to da je muzika samo novac, onda je pojedincima i potrebno da se bave drugim poslom. Ja gladan nisam, hvala Bogu. A biće posla. Naravno, ne libim se nikada i nije mi strano, niti bi me bilo sramota da se bavim i nekim drugim poslom", kaže Dženan i dodaje ono što uvek ističe, a to je da je "muzika ljubav".

Kao neko ko u svom repertoaru ima ljubavne pesme, nikad ne govori i o svom ljubavnom životu. Ipak, ono što je hteo da otkrije o deliću svoje privatnosti opet je protkao kroz svoju karijeru. Istakao je da ima mnogo njegovih pesama u kojima se pronalazi kad je reč o ljubavi. A da li lako oprašta ljudima, Dženan je rekao:

"Ja oprostim uvek, ali ne zaboravim!"

