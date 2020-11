LUKASU IZVRŠITELJI UPALI U STAN: Folkeru pozlilo, ali odbio test na koronu! Ovo su SVI DETALJI!

Ispred stana Ace Lukasa na Voždovcu juče se odigrala prava drama kada su mu došli izvršitelji zbog duga od navodno 80.000 evra koji ima prema jednom biznismenu.

Oni su zakucali na Lukasova vrata nešto pre podneva u pratnji šest policajaca i bravara sa bušilicom. Kada je naša ekipa stigla ispred njegove zgrade na Voždovcu, videli smo parkirane policijske automobile, kao i ekipu Hitne pomoći. Na licu mesta smo saznali da je Lukasu, koji se već osećao loše, dodatno pozlilo tokom rasprave sa izvršiteljima, zbog čega je zvao lekare. Osim gušenja, skočio mu je i pritisak, a radili su mu i EKG koji je bio loš. Kada smo stigli na poslednji sprat, ispred folkerovog stana bio je veliki broj ljudi, a na vratima je stajala žena, medicinski radnik, koja je objašnjavala izvršiteljima i policiji da ne mogu da uđu u stan jer se sumnja da je pevač pozitivan na koronavirus. Na pitanje što ga ne vode u bolnicu, ona je objasnila da Aca odbija da se testira u državnoj ustanovi.

- Da li hoće da ide u bolnicu ili ne, to je njegov izbor - rekla je ona, a izvršitelj je pitao da li Vuksanović ima simptome kovida.

- Ima temperaturu i guši se, ali da li je kovid pozitivan, to ne znam dok se ne testira. Ali, to su tipični simptomi korone - rekla je medicinska radnica.

- Da li je on testiran? - uporan je bio izvršitelj, a ona je rekla da Lukas odbija testiranje.

- On je hteo da se testira privatno, ali ako krene sad sa nama kolima hitne pomoći na VMA, odmah će biti testiran. On kaže da mu te tegobe traju već sedam dana. Nisam mu još izmerila pritisak, ali sve ukazuje na kovid. Ja ne mogu na silu da ga nateram na testiranje, to je njegova lična volja - rekla je žena iz Hitne pomoći.

Na vratima se tada pojavila i njegova advokatica Jovana Ralević, koja je bila sa Lukasom u stanu. Policajci su je zamolili da stavi masku na lice, na šta je ona rekla da ju je skinula jer je počela da se guši od stresa. Zaplena folkerove imovine prošla je bezuspešno i odložena je do daljnjeg, pa su se izvršitelji i policija povukli, kao i Hitna pomoć. Mi smo pokušali da razgovaramo sa izvršiteljkom, ali je ona izbegla komunikaciju pravdajući se da ne sme da priča o slučaju. Pokušali smo da stupimo u kontakt i s Lukasom, ali on nije odgovarao na naše pozive.

Lukas tvrdi da je dug vratio Ako ponovo dođu izvršitelji, skočiću s terase Aca je nakon što su se svi povukli rekao kako mu ne pada na pamet da vraća dug koji je već vratio. foto: Printscreen/Ami G - Sada će da zakažu novo izvršenje. Ako se to desi, ja ću da skočim sa terase! Ja neću dati pare koje nisam dužan! Ne plašim se ni njega, ni njegovih zelenaša. Pre četiri godine je dao 5.000 evra klincima u Zemunu da me prebiju sa bejzbol palicama. Ali su momci uzeli kaparu 2.500 evra i doneli meni, jer me znaju i neće to da urade. Ne bojim se takvih klošara i lažnih kriminalaca i recite mu slobodno da mi ništa ne može. Niti se bojim njega ni njegovog tutora, a on zna ko je njegov tutor. Podneću sad krivične prijave zato što su zelenaši, kamataši i zato što su uništili mnoge ljude, mene ne mogu da unište i neće me uništiti - rekao je Lukas za Telegraf.rs.

Puklo prijateljstvo Završili na sudu Lukas i biznismen su završili na sudu. Viši sud u Beogradu doneo je presudu po kojoj pevač mora da isplati dug i da plati sudske troškove od 300.000 dinara. Folker je tada rekao kako je uzeo novac na kamatu u iznosu od 40.000 evra, kao i da je potpisao da mu vrati 80.000. Lukas tvrdi da mu je vratio dug u roku od deset meseci, ali da je bio naivan i da nije uzeo papir sa potpisom kao dokaz tome, jer mu je verovao. Posle dve godine, nakon što su prestali da su čuju i da se druže, biznismen je taj papir aktivirao i tužio ga, tvrdi folker za medije.

