BIBA JE BILA BOSANČEVA MILJENICA U ZG! POVUKLA SE KAD SE UDALA, A SAD ŠOKIRA: Nisam htela da gradim karijeru preko KREVETA!

Biljana Sulimanović Biba mnogima je "zapala za oko" kada se 2015. godine pojavila u "Zvezdama Granda" i ušla u finale.

Pevačica je bila miljenica Dragana Stojkovića Bosanca, a kako je istakao razočarala ga je što je zapostavila karijeru zbog udaje i ne javlja se na telefon.

Ovim povodom se oglasila Biljana i istakla da ne želi preko kreveta da pravi karijeru.

"Kada sam rekla da nisam neko ko će da bude sa nekim preko kreveta, tako sam i mislila. Meni je jako žao što sam uopšte došla u situaciju da mi tako nešto nude za napredak u karijeri. Bilo je to na indirektan način, nisu imali toliko smelosti da kažu u lice. Očigledno su mislili da sam toliko glupa, desila se situacija da su menadžeri i razni ljudi želeli da dele sa mnom zajedničku sobu, tu mi je sve bilo jasno gde će to da odvede. Devojke koje su postale zvezde preko noći, moraju preko kreveta da se dokapaju i da rade svašta. Intimni filmovi, silikoni, to je sve ono što ih opisuje. Žalosno je što moraju sa starijim da spavaju za novac, ima svega tu. Čak su mi starije koleginice davale savete zašto ne stavim silikone i da moram da se promenim, jer ne treba da izgledam kao tetka", poručila je između ostalog.

