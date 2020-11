POZNATIM DAMAMA ONI SU UTERIVALI STRAH U KOSTI: Pevačice i glumice bile na meti MANIJAKA! Jednu prosili, drugoj UPALI U KUĆU!

Mnoge dame sa domaće i regionalne scene proživljavale su pravu dramu kada su ih manijaci mesecima, a neki i godinama.

Manijaci su prelazili i kilometre da bi bili u blizini svoje žrtve, dok su pojedini upadali na privatni posed poznatih sa cvećem u ruci.

Nina Badrić - Tražio da budu prisni

Pevačica Nina Badrić jedna je od poslednjih dama sa javne scene koja je proživela pravu dramu kada ju je jedan od pomahnitalih fanova uhodio oko stana u kojem živi u Zagrebu, zbog čega je, na kraju, morala da se obrati policiji.

Pevačica je odlučila da ga prijavi jer ju je učestalo uznemiravao želeći s njom da ostvari prisniji odnos. Muškarac je otišao toliko daleko da se pojavljivao i u Jelsi na ostrvu Hvar gde je Nina pre nekoliko godina kupila stan. On ju je, naime, posmatrao na plaži, iz prikrajka. Slučaj je završio na splitskom Opštinskom državnom tužilaštvu, ali je kasnije sve prebačeno na isto tužilaštvo u Zagrebu, s obzirom na to da progonitelj tamo ima prebivalište.

Nina je i ranije bila žrtva. Organizatori gala božićnog koncerta u Bjelovaru 2012. godine pozvali su policiju uočivši obožavaoca koji ju je pratio više od godinu dana.

foto: ATA Images

Jelena Rozga - Pratio je u stopu

Lepa pevačica Jelena Rozga dane prvog talasa korone pamtiće po nemilom događaju kada su je uhodili manijaci.

"Strašno. Nije bio u pitanju jedan nego dva. Bilo bi dosadno da je jedan. Nije mi bilo svejedno. Ali imala sam društvo koje bi uveče šetalo sa mnom i sa mojim psom Ringom. Pomagali su mi da prebrodim tu situaciju, dolazili da budu sa mnom kada bi šetali. Izgledali smo kao Smogovci nas pet-šest i Ringo", rekla je tada.

foto: ATA Images

Nataša Bekvalac - Upao u kuću sa cvećem

Pop zvezda Nataša Bekvalac doživela je šok pre nekoliko meseci kada se na njenom imanju u Čeneju pojavio nepoznati muškarac koji je u rukama nosio cveće i poklone za pevačicu, a na ulaznim vratima njenog doma dočekala ga je Natašina mama Mira. S obzirom na to da ga nikada ranije nije videla, upitala ga je ko je i zbog čega je tu. Muškarac joj je rekao da je došao kod njene ćerke i da je njen dugogodišnji prijatelj. Nakon toga ona mu je ljutito poručila da smesta izađe jer će pozvati policiju, što je i učinila. Pevačica je u policiji dala iskaz i do detalja opisivala čoveka koji im je ugrozio bezbednost.

foto: Printscreen/Premijera

Svetlana Ražnatović - Hteo da ženi Cecu

I Svetlana Ceca Ražnatović pre nekoliko godina je prošla kroz agoniju kada je fan O. L. upao u kuću na Kipru, zbog čega je intervenisala tamošnja policija. Tada su mediji pisali da je, dok ga je policija privodila, na sav glas vikao: "Zašto me hapsite, ovo je kuća moje žene!". Deportovan je za Srbiju gde je nastavio da proganja Ražnatovićevu. Čim je sleteo, on je, preneli su mediji, otišao pravo u crkveni dom kod Hrama Svetog Save i tamo tražio folk zvezdu.

Teodora Džehverović - Kada je videla lice progonitelja, nije joj bilo dobro

Mlada pevačica Teodora Džehverović nedavno je rekla da već dve godine ima problem sa osobom koja je proganja.

"Slučaj sam prijavila policiji i to će se rešiti, ja se nadam što pre. Padalo mi je na pamet da me ta neka osoba prati, jer mi je nelogično da zna neke stvari koje znaju samo meni bliske osobe, a nekad čak ni one ne znaju. Tačno je da sam se uplašila, jer živim sama. Prvenstveno se plašim za moju porodicu, jer ja ne znam na šta su ti neki ljudi spremni čim ta osoba ne odustaje", govorila je ona.

foto: ATA Images

Dragana Mićalović - Proganjao je četiri meseca

Harizmatičnu glumicu Draganu Mićalović je pre godinu dana uhodio izvesni M. D. (33) iz Obrenovca, a tužilaštvo je potom tražilo psihijatrijsko lečenje za osumnjičenog za praćenje i proganjanje glumice. Sud bi trebalo da donese konačnu odluku.

"Istina je da sam imala neprijatne situacije poslednja četiri meseca. Smatrala sam da je u pitanju nesporazum i da će se smiriti, međutim, slučaj sam prijavila nadležnim organima, koji su odmah odreagovali", rekla je ona tada.

foto: Sonja Spasić

