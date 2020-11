STRAHUJEM DA DUŠAN NE NAUDI TANJI: Koleginica Savićeve iznela detalje njihovog BRAKA koje niko ne zna! Oduvek su bili TAJANSTVENI

Zorica Marković šokirana je surovošću neizvesne situacije u kojoj se Tanja Savić bori sa još uvek zakonitim suprugom Dušanom Jovančevićem, da vidi sinove Maksima i Đorđa.

Pevačica otkriva da je njihov ljubavni život oduvek bio enigma i da se plaši da bi Dušan mogao strašno da naudi Tanji. Markovićeva je u više navrata viđala Dušana i Tanju u jednoj od svojih kafana i primetila je još tada da među njima nešto nije u redu.

"Kada sam držala kafane, sretali smo se. Jedno od tih mesta bio je moj restoran i još od tada pamtim kako se Dušan prema Tanji loše ponašao. Meni je taj njihov brak bio vrlo tajanstven, i sa moje tačke gledišta, meni je ovo sve očekivano", kaže Zorica na početku razgovora, i dodaje da ne veruje u Dušanovu priču da Tanja maltretira njega i sinove, već smatra da je sve suprotno i da Savićevoj on može čak i opasno da naudi:

"Što se tiče navodnih Tanjinih pretnji, mislim, kako poverovati da ona nekome preti. Ma ona je bre fina i tiha, ne znam. On mi je tu jako čudan, po svim mogućim pitanjima. Ja bih se bojala da živim s njim, veruj mi, večito bih imala neki strah. Strahovala bih da sam na njenom mestu, da mi ne naudi. Ko zna šta može da mu padne na pamet. On emituje neku negativnost, ne znam kako da objasnim. Dvoje kad se vole, emituju prijatnu energiju, kod njih je sve bilo čudno i nedorečeno. Te ovde su, te onde su. Potpuno nejasno, i ko zna, možda se nikada neće saznati njihov život, ali žao mi je te dece. Svi mi nešto dozvolimo u životu. Da li je htela, morala, da li je ljubav, opsesija, strah, to ona najbolje zna."

Zorica kaže da joj je bilo sumnjivo to što je Tanja više bila odsutna, nego prisutna na javnoj sceni:

"Takav talenat, takva prelepa žena, odjednom uvenula, nestala je zbog njega, na vrhuncu karijere. Dosta je stajalo tu "ispod tepiha", da je sve to puklo sada, kao atomska bomba. On se sad da l tu brani, ne brani. Mnogo se strašnih stvari dešava u njihovom odnosu i braku. Boje se i ona i on jedno drugog", završava Zorica.

