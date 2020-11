OVAKO JE POČELA MOJA AGONIJA: Ava Karabatić iznela svoju stranu priče! Otkrila da li je PRETILA SMRĆU bivšem menadžeru!

Ava Karabatić ispričala je svoju stranu prilče. Protiv starlete je, navodno, podneta krivična prijava za pretnje smrću Avinom dojučerašnjem PR, koji je starleti vodio Instagram stranicu.

Evo šta je Ava rekla povodom novonastale situacije:

"Sve moje društvene mreže vodio je M.V. Kad smo prekinuli saradnju, tražila sam mu lozinke i mejlove. Tu je nastao problem. Instagram, Fejsbuk sve je bilo na njegovom broju telefona. Onda bi se pomirili pa bi mi dao lozinku, pa bi se posvađali, a on bi je promenio i to je trajalo od pet do devet meseci. U devetom mesecu sam uspela da promenim broj mobilnog na Instagramu i stavila očev. Međutim, kako je otac povezao svoje naloge na taj isti broj, Instagram me jednostavno izbacio. Pisala sam Instagram podrsci koja me obavestila da mi je Instagram trajno ugašen jer nisam potvrdila svoj račun preko poveznice. Otišla sam u policiju, jedna osoba koja je znala da uđe je rekla policiji da nema ništa s tim. Druga se nije javila na mobilni, ali je zahvaljujući meni saznala da se tako ulazi u Instagram. Iza toga kreće moja agonija. Prijavljujem to ponovno policiji jer mi se verifikovani profil pretvorio u po*no stranicu", piše Ava pa dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

"Onda sledi moje ćutanje. Sa M.V. više ne komuniciram. Izgubljeni dečak od 19 godina željan medijske pažnje poseže za novinama."

Ona je otkrila i kakvu poruku je navodno dobila:

"Sutra u svim medijima izlazi moja verzija priče, znam da me nisi spominjala javno, ali ja se ničeg ne bojim, zato sam sam rekao onako kako je bilo, nisam te vređao, spomenuo sam alkohol i to... i naravno ljude zbog kojih ti se mozak promenio... Ne brini, nisam ni jednu glasovnu gdje si pretila batinama, smrću mene, majke, Irenine bebe i ostale gadarije, niti ono gde mucaš kao da si prepijana, takve stvari ostaju za sud, ne za medijsko prepucavanje..."

