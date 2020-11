KADA SU ME VIDELI NA DNU NISU ME NI POGLEDALI, KAO DA NISAM POSTOJALA Tanja Savić iskreno o kolegama, evo šta je sve DOŽIVLJAVALA!

Pevačica Tanja Savić nekoliko godina nalazi se na muzičkoj sceni, a sada je priznala da joj nije bilo lako da se snađe u estradnom svetu.

- Mnoge delove bih izbacila. Postoji mnogo zla. Postoji mnogo zavidnih ljudi. Sada shvatam zašto su me mnogi ljudi tapšali po ramenima kada sam počinjala. Što kolege, što poznanici, pa i usputni saputnici, što bi se reklo. Uvek su me tapšali po ramenima, želeli su da se slikaju sa mnom, želeli su da budu viđeni sa mnom u društvu. To sam spoznala dok sam bila na vrhu svoje karijere, kada sam snimila prvi CD i onda sam spoznala da ustvari, kada ste na dnu, a ja sam jedna osoba koja je doživela i pakao i raj u toj nekoj estradnoj oscilaciji, spoznala sam ko me zaista voli i ko mi je zaista prijatelj. Jer u tim nekim situacijama vi ne vidite ko vam je prijatelj, pogotovo kada imate dvadeset godina, kao što sam ja imala - rekla je ona i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- Tada te svi vole, a ja sam mislila da me svi vole jer sam ja ja, ali ne, oni su mene voleli jer sam ja Tanja Savić. Kada su me videli kada sam bila na dnu, jednostavno, nisu me ni pogledali, nisu mi se čak ni javili, nisu mi rekli ni "zdravo". Pravili su se kao da me ne vide. Kao da ne postojim - otkrila je Tanja Savić, koja sada prolazi kroz težak period zbog sinova koje je njen suprug odveo u Australiju.

- Sada je to malo drugačije. Sada sam se ja malo povukla. Ne izlažem se toliko ljudima , kolegama i ljudima sa estrade uopšte, zato što znam u šta ću se upustiti i znam da mi to samo crpi energiju i znam da nisu svi dobri ljudi. To meni ne treba, ja sam izgradila svoje ime, svoju ličnost, zahvaljujući medijima - rekla je ona za "IDJTV".

