AVA KARABATIĆ ZA KURIR O OPTUŽBAMA DA JE MENADŽERU PRETILA SMRĆU! Starleta negira da su bili INTIMNI, evo šta je sve poručila

Hrvatska starleta, Ava Karabatić našla se u žiži interesovanja kada je odjeknula vest da je protiv nje podneta krivična prijava zbog navodnih pretnji smrću.

Naime, M.V. navodno je prijavio je poznatu starletu policiji, a kako kaže, poseduje svu potrebnu dokumentaciju da dokaže njenu krivicu na sudu.

Međutim, ona se sada oglasila i Ava i za Kurir iznela svoju stranu priče.

"S dotičnom osobom nisam imala apsolutno nikakvu vezu za vreme dok je bio maloletan. Isto tako, apsolutno nigde nisam prozvala... Sve što sam spomenula u novinama o hakovanju, pornografiji i dečijoj pornografiji, obavestila me je Instagram podrška. Ako se on pronašao u tome, ja mu stvarno ne mogu pomoći. Danima čitam kako sam optužena za pretnje smrću. Zar policija na to odmah ne reaguje? Trenutno uživam na Hvaru i primam poruke te iste osobe putem sms-a", rekla je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

