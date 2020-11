NA ESTRADI VLADA CECIJADA, ALI NE MOGU DA BUDU KAO ONA! Nada oplela po koleginicama, a ovu PEVAČICU zove svojom nasledicnom!

Pevačica Nada Topčagić važi za nekog ko nema dlake na jeziku, pa tako je sada otvoreno prokomentarisala i svoje mlađe koleginice.

Naime, ona je odgovorila na pitanje koje se tiče mlade Tijane Milentijević koja je postala poznata po svom hitu "Žena od sultana", i tok prilikom otkrila da ne veruje u preglede na Jutjubu.

"Ne želim o tome da pričam... To su toliki neki pregledi, po sto hiljada, milijardu... Pa to onda treba da budu svetski hitovi, j*bem mu mater, meni tu ništa nije jasno. Kažu 60 miliona pregleda... Ne znam, ne pričam samo o njoj i toj pesmi, ali ti ako imaš 60 miliona pregleda, pa to treba da bude svetski hit, čoveče! Znate li vi šta je to?! I sad ti imaš neke preglede, a to se sve plaća... Daš neke pare, pa imaš neke preglede... Ne pada mi na pamet u životu, nikad ništa to nisam uplaćivala, niti ću". smatra Nada.

foto: Printscreen/Instagram

Ipak, postoje mlade pevačice koje joj se dopadaju i za koje može da kaže da su joj "naslednice".

"Od mladih baš volim ovu Mladenovićku, Aleksandru. Ona je po meni... top! Ima taj glas promukao, između Cece i mene... To je taj fazon. Ona kida, ima taj nerv, napada, kad izađe na scenu kao tajfun, ona krši sve pred sobom! Opasna mala", kaže pevačica.

foto: ATA Images

Aleksandra Prijović joj se dopada - o njenom pevanju ima samo reči hvale, ali ipak prednost daje Mladenovićevoj.

"Prijovićka mi se sviđa, ali ona peva drugačije, smirenije... Ona peva kao ženski Šaban. Nema pesmu koju ne može da istrileriše, to sam jagledala, analizirala, poredila, svaka joj čast. Kad god izađe da peva, peva maestralno! Mirna je, za razliku od Mladenovićke koja je divlja, kao tigrica".

Nada je decenijama prisutna na domaćoj estradnoj sceni, a ono što danas vidi često joj se ne dopada. Kaže, sve mlade pevačice trude se da kopiraju stil, izgled i pevanje Cece Ražnatović.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

"Danas sve pevačice kopiraju Cecu... Ja Cecu obožavam, ali ove mlađe ne shvataju da ne mogu biti kao ona. Totalna „cecijada“, to je nenormalno više! Sve su Cece", kaže Nada, koja ne podržava to što mlade pevačice po svaku cenu idu kod estetskih hirurga i menjaju svoj lični opis", rekla je ona i dodala:

"Danas je došla era svega toga, takvo je vreme. Gledajte Zoricu Brunclik, gledajte Vesnu Zmijanac kako je izgledala u to vreme bez operacija, ljudi moji... Samo pogledajte naše slike, pa to je mlado, čedno, a ovo danas ne mogu da shvatim. Ne vidim da toga ima toliko sa strane, samo u Srbiji. Sve su rađene na isti kalup, svi liče, to sam ja davno rekla", poručila je Topčagić.

foto: Printscreen/Magazin In

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Kurir