ĐUS NA IVICI SUZA ZBOG POKOJNOG KOLEGE: Reper otkrio kojoj grupi je GRU bio kao učitelj! To su VELIKI UDARCI

Reper Ivan Ivanović Đus igrao je igru "Ili-ili", pa je morao da se odluči između repera koji su mu draži.

On je istakao da je grupa "187" ostavila veliki trag na našoj muzičkoj sceni, naročito jer su učili od pokojnog Dalibora Andonova Grua.

"Oni su bili Gruovi klinci. Žao mi je što se to izdešavalo, ali sve to život, to su veliki udarci", rekao je Đus na ivici suza, a onda je na kraju igre ipak izabrao Grua, svog velikog prijatelja:

"Oni su njegovi učenici, kao i ja. Nema šta da se kaže, dodavaće se zauvek", istakao je Đus u emisiji "Ami Dži šou".

