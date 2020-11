LONGO JE IMAO MALO VIŠE OD KILOGRAMA KAD SE RODIO! NIJE MU SE RAZVIO JEDNJAK: Nadežda se sa sinom NAMUČILA, a Tomi poručila JEDNO!

Nadežda Biljić tera muža Tomu Panića da se testira na sidu ako ponovo želi da vidi njihovog sedmomesečnog sina Longa!

Folk pevačica je toliko besna na izabranika zbog njegove afere u "Zadruzi" sa Paulom Hublin da ga je javno uslovila: pre susreta sa detetom mora detaljno da se pregleda, i to kod njene majke.

"Razgovarala sam sa mamom, koja je zdravstveni radnik, i dogovorile smo se da posle "Zadruge" Toma ode kod nje na pregled. Moj muž će morati da uradi test na HIV jer je u rijalitiju imao s*ks bez kondoma. Takođe, testiraćemo ga i na hepatitis C. Ako na to ne pristane, nikad više neće videti svog sina. Neka Toma najpre proveri da li je zdrav, pa tek onda može kod svog deteta", poručuje Nadežda, koja sumnja da se njen nevenčani suprug i drogira:

"Ne mogu da ga prepoznam! Ponaša se kao neki klinac. Pa ni mladi više nemaju se*s bez prezervativa! Kao da se drogira iako sam do sada bila ubeđena da ne koristi nikakve narkotike."

Nadežda je ubeđena da će Toma nastaviti da joj bude neveran u rijalitiju. "Prvo se muvao sa Draganom Mitrović i Milicom Kemez, pa je imao se*s sa Paulom. Samo čekam da vidim ko će mu biti sledeća ljubavnica iz rijalitija. Sto posto će naći neku novu žrtvu do kraja", tvrdi folkerka. foto: Printscreen

Biljićeva dodaje da neće dozvoliti da njen sedmomesečni naslednik Longo pati zbog neodgovornog oca:

"Priznajem da sam se u početku svetila Tomi i nisam mu dozvoljavala da vidi dete, međutim, sada me je to prošlo. Moje dete zaslužuje da viđa svog oca, ali pod određenim uslovima. Kada se Toma bude testirao na si*u i hepatitis, može da dođe kod nas, ali ako bude pijan ili agresivan, odmah ću pozvati socijalnu službu!"

Nadežda je ubeđena da nema šanse da se posle prevare u rijalitiju pomiri sa Panićem.

"Baš me je razočarao i povredio! Samo se pitam šta će sledeće da mi uradi. Nema šanse da ikada više budemo zajedno, bez obzira na to što ga i dalje volim. Nikada mu neću oprostiti što me je prevario u rijalitiju. Sada jedino mislim na svoje dete, ono mi je centar sveta, a biće vremena za muškarce. Znam da će sve ovo proći i da ću posle njega naći nekoga ko će me poštovati kao ženu", priča pevačica.

Pevačica kaže da je zdravstveno stanje njenog sina i dalje veoma ozbiljno.

"Longu se još nije razvio jednjak, tako da jede na slamčicu. Ima i hipospadiju, to je rupica na koju piški. Kada napuni godinu dana, vodiću ga kod urologa, da probamo to da rešimo. Mnogo sam se namučila oko deteta, a majka mi najviše pomaže oko njega. Kada se Longo, rodio imao je svega kilogram i trideset grama, bio je kao pivska flaša, a pedijatar me je pitao da li mi je dete žensko ili muško", priseća se Nadežda.

