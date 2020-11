KORONA BUKTI, A ESTRADA BI DA PEVA: Nataša, Sloba i Slađa Alegro zakazali nastupe za vikend!

Uprkos tome što korona bukti u celom svetu, kao i u Srbiji i da na dnevnom nivou imalo sve više obolelih i preminulih, domaća estrada ne mari preterano za to i zakazuje nastupe.

Neki od naših najpopularnijih pevača, poput Nataše Bekvalac, Slobe Radanovića, Slađe Alegro, planiraju da pevalu za vikend u prestonici. Danima već najavljuju gostovanja u poznatim beogradskim klubovima, a da se uopšte ne zna pod kakvim uslovima će oni biti održani.

Estradne zvezde pozivaju svoje fanove da dođu na njihove koncerte i pored toga što je na snazi zabrana okupljanja više od pet ljudi, znajući da time krše zakone i odredbe koje su doneli nadležni organi.

U jednoj poznatoj prestoničkoj kafani za vikend su najavljeni nastupi Slobe i Slađe, pa smo pozvali njihov menadžment i pitali kako misle da sprovedu organizovane koncerte. - Mi sve mere poštujemo. Merimo temperaturu na ulazu, dezinfikuju se svi kada ulaze u lokal, gledamo da se poštuje rastojanje. Nama redovno dolazi komunalna inspekcija i polcija, nismo do sad imali problema. Ukoliko se radno vreme lokala ovom odlukom skrati na 21 čas, neće se održati nastupi, otkazaćemo ih - rekli su nam iz ovog lokala, a na pitanje da li će se žurke organizovati ukoliko radno vreme ostane do 23 časa, odgovor je bio neodređen. - Zaista ne znamo. Nemamo nikakve informacije od direktora. Čekamo odluku nadležnih, sve radimo danas za danas. Mi smo ove nastupe ranije ugovorili, pre dva meseca, nije to nedavno zakazano.

Takođe i Nataša Bekvalac po svoj prilici pevaće Beograđanima za vikend. Njen nastup zakazan je za subotu u jednom klubu na Terazijama na otvaranju sezone, a za sada nije poznato kolikom broju ljudi će biti dozvoljen ulazak u lokal. Kobntaktirali smo zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, koji je na ova saznanja oštro reagovao.

- Grad Beograd veruje da će primena novih propisa omogućiti da se sankcionišu upravo ovakve aktivnosti, organizacija koncerata i žurki posle 23.00 sata do kada je dozvoljen rad ugostiteljskih objekata. Najviše zaraženih dolazi upravo sa ovakvih proslava i organizatori svesno krše zdravstvene propise. Siguran sam da će posle usvajanja zakona biti više mogućnosti da se interveniše u ovakvim slučajevima. Ponavljam, to što se stotinak ugostitelja bahati, krši mere i izlaže svoje goste zarazi nije razlog da se skrati rad ostalih ugostiteljskih objekata u Beogradu. Jer bahatima je svejedno da li je dozvoljeno da se radi do 23 sata ili ne, pošto će oni da krše propise kakvi god da su - rekao je Vesić i dodao da se vreme lokala neće skratiti iz ekonomskih razloga.

- Srpska ekonomija se uspešno bori sa ovom krizom zahvaljujući predsedniku Vučiću i zato svaka epidemiološka mera mora da bude usklađena sa ekonomskim interesom. Tim pre političari na lokalnom nivou imaju obavezu da ne plaše građane, da ne utiču negativno na privredu, da ne najavljuju svaki dan nove restrikcije i neke polumere kakvih nema nigde u svetu i da tako utiču na ekonomiju. Jer ekonomija je psihologija, ako to nisu znali. Bude li stala ekonomija, neće biti ni zdravstvene zaštite. Beograd insistira na tome da se striktno spovedu postojeće mere, da bude kažnjeno onih stotinak ugostitelja koji svesno krše mere i ugrožavaju zdravlje ljudi a da se istovremeno zaštiti ekonomija. To je ono na čemu insistira predsednik Vučić zbog koga je naša privreda u poslednja dva kvartala najuspešnija u Evropi - rekao je zamenik gradonačelnika. Kontaktirali smo Slobu Radanovića i Bekvalčevu kako bi dali svoj komentar, međutim oni nisu odgovarali na naše pozive.

