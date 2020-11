ŠTA HOĆE OVA BABA? Goca Lazarević progovorila o SUJETI na estradi, pa udarila na mlađe koleginice: Pevaju kao TELE U PUBERTETU!

Pevačica Goca Lazarević otvoreno je govorila o situaciji na estradi, i tom prilikom otkrila da li postoji sujeta među kolegama.

"Da, ja se baš privatno ne družim sa svojim kolegama, osim kada se vidimo. Sećam se jednog trenutka, bio mi je bolan, 1999. godine nakon bombardovanja, pojavila se pesma "Mala žena", i te godine je bila pesma godine, ja pevačica godine. Kada sam dobila tu nagradu, i kada je to promovisano na najvišem nivou, sećam se mlađih koleginica, koje su me gledala, čitala sam, nekima iz pogleda, nekima sa usana: "Šta hoće ova baba?", rekla je pevačica.

"Kad sam počela da pevam mene si morao da udariš da bih se pokrenula, a da bih počela da vrckam, trebalo je malo više trude, a one danas što se tiče scenskog ponašanja, stajlinga, imaju stiliste... Ponekad se pitam šta je to što oni imaju, pa su tu gde jesu, a pevaju kao tele u pubertetu, nemojte da me pitate ko su", dodala je Goca u emisiji "Premijera".

foto: Pritnscreen/Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir