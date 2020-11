SIGURAN SAM DA ĆE NEDOSTAJATI MNOGO DOK SMO ŽIVI! Bojan Lexington ne može da prežali smrt menadžera: Fali mi kao PRIJATELJ!

Bojan Vasković, pevač Leksington benda, u emotivnoj ispovesti prisetio se svog prijatelja i menadžera Bora Lalevića koji je preminuo u 40. godini od posledica koronavirusa

Pevač je istakao kako se još uvek nije oporavio od tog gubitka, da mu je žao što je ostao bez sjajnog prijatelja i čoveka koji je profesionalno obavljao svoj posao, kao i da je to najgora stvar koja mu se desila tokom proteklih meseci.

"Znate kako... To je najgora stvar u celoj ovoj priči. Sve bih nekako lakše, čini mi se... Ali, eto, desila se ta najružnija stvar u ovom periodu i nema reči kako bih ja objasnio kako se osećamo u ovom periodu. Najteže je sigurno njegovoj porodici, jer je to još uvek sve sveže. Šta reči, osim, sve one rečenice da moramo ići dalje i da ga se moramo sećati kroz sve naše razgovore, nastupe... Nedostaje mnogo i siguran sam da će nedostajati mnogo dok smo živi", priča Bojan i dodaje:

"Ne znam, iskreno. Zaista je bio mnogo požrtvovan, bio je veliki profesionalac i radio je taj posao baš kako se radi i mnogo mi je žao zbog svega toga. Imali smo divne planove. Bio je baš pravi deo tima. Mnogo mi je žao. Iskreno, više mi nedostaje kao prijatelj, nego kao saradnik, jer će posla biti, ali mi je žao njega i jedne energije koju je nosio sa sobom i atmosfere koju je pravio svojim prisustvom. Mi ćemo se truditi da nastavimo tamo gde smo stali istim žarom i istim tempom", rekao je Vasković.

