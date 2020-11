SRPSKA ESTRADA STRAHUJE OD PETKA 13?! Evo ko je sve sujeveran, neki ne ŽELE da nastupaja i koliko im je BAKSUZAN CRNI PETAK

)Mnogi veruju da broj 13 donosi nesreću još od biblijskih vremena. Za Judu, koji je izdao Isusa Hrista, tvrdi se da je bio 13. gost na poslednjoj večeri pa se čak i danas smatra da nije dobro biti trinaesti gost za stolom. Na Zapadu, neki čak idu tako daleko da na mesto broj 13 stave lutku ili plišanog medu kako bi se razbila loša karma najnesrećnijeg broja. Strah od petka 13. je tolikih razmera da je on čak dobio i svoje ime - paraskavedekatriafobija je naziv za osećaj nelagodnosti povezan sa ovim danom.

Ma, za mene su to gluposti, iskreno (smeh). Sećam se kada sam bila mala, pa kad dođe petak 13. da su svi bili u nekom strahu, kao, "Joj, desiće se nešto", meni je to uvek bilo smešno. Verujem u Boga i ni u šta drugo - rekla nam je pevačica Jelena Kostov.

Da mi vi niste rekli, ne bih ni znala, eto koliko sam sujeverna (smeh). Možda se nekad nešto i desilo, a da nisam imala pojma da je petak 13. (smeh). Svejedno mi je, samo da je lep i sunčan dan - rekla nam je pevačica Mia Borisavljević.

Petak 13. je moj dan i datum rođenja, samo je mesec januar za mene. Nikad mi se ništa loše nije desilo na taj dan, naprotiv, uvek je lep jer ga nekako doživljavam lično. Moj dan i moj datum - rekla nam je kroz smeh pevačica Jovana Pajić.

Sujeveran jesam, ali ne verujem u petak 13. (smeh). Ako već neko i veruje u taj dan kao dan koji donosi loše stvari, onda je najbolje usmeriti misli na pozitivnu stranu da bi se privuklo samo lepo - rekao nam je pevač Ljuba Perućica.

Mislim da je broj 13 nepravedno omražen. On se u zapadnjačkom sujeverju smatra nesrećnim danom, a za mene je to samo jedan običan dan u godini - rekla nam je pevačica Ana Bekuta.

Sujeverje je umotvorina našeg uma da olakšamo sebi stvari koje je teško objasniti i razumeti. Ne bih mogla za sebe da kažem da sam sujeverna, niti da povežem bilo kakav loš događaj za taj dan i datum. Što se mene tiče, petak 13. je dan kao i svaki drugi - rekla nam je pevačica Snežana Đurišić.

Za neke stvari jesam sujeverna, ali kada se nešto desi, nikada ne pripisujem tome. Petak 13. je za mene kao i svaki drugi dan - istakla je pevačica Ivana Pavković.

Ja sam za sujeverje vezano za petak 13. čuo kada sam kao tinejdžer gledao film "Petak 13.". Sećam se da su svi moji vršnjaci imali strah kada se pogodi da tokom meseca dođe taj dan. Meni je sve to više bilo zabavno nego što sam imao neki ozbiljan strah. Znam za ljude koji tog dana zaista ne žele da igraju predstave ili premijere. Za svaki manji ili veći neuspeh okrivi se crna mačka ili prolazak kroz otvor merdevina, razbijeno ogledalo ili zviždanje u kući. A sve je to negde naučeno, plod vaspitanja, tradicije i prenosi se sa generacije na generaciju. Razlog za svaki neuspeh treba tražiti u nama, a svako sujeverje nam pomaže da olakšamo sebi i prenesemo krivicu na nekog drugog. Znam da mi je baka govorila da ne valja da se zviždi u kući jer to donosi nesreću, a ja i danas sebe uhvatim kako to radim, malo se trgnem ili otvorim kišobran u zatvorenom prostoru. Dešava mi se da kada nekom poklonim novčanik ili prvi put uđem u nečiji novi auto, ostavim neki dinar, valja se, za sreću. Tako da ako je sujeverje vezano za neku dobru stvar, da nekome poželim sreću nekim gestom, onda to i uradim - rekao nam je glumac Zoran Pajić.

Ne plašim se, ne bih ni znala da je petak 13. da mi niste rekli. Preživela sam ih očigledno više puta, pa ću i ovaj. Kod kuće sam danas i potrudiću se da ništa ne zapalim (smeh). A što se tiče situacija, da li mi se nešto dogodilo na petak 13. iskrena da budem, ne pamtim - rekla nam je pevačica Kija Kockar.

Pa ne, nemam nikakve događaje koji su mi se desili na petak 13. pa da bih ih povezala sa tim datumom. Za mene je to običan dan, kao i svaki drugi, datum kao datum. Nisam uopšte ni sujeverna, nemam nikakve rituale ni pred nastupe ni generalno u životu - ispričala nam je pevačica Anabela Atijas.

Kad malo bolje razmislim, broj 13 mi je drag. Imam lepe uspomene vezane za petak 13. Moguće jer mi je petak omiljeni dan u nedelji (smeh). Nisam sujeverna, ja sam vernik. Želim dobro zdravlje svima i uvek srećan 13. - poručila je kroz smeh glumica Maja Mandžuka.

Iskrena da budem, nisam obraćala pažnju. Neki datumi mogu imati simboliku, ali ja nisam neko ko se opterećuje time toliko - rekla nam je pevačica Goga Sekulić.

Što se tiče te teme, stvarno gledam da se ne opterećujem nekim stvarima, pa tako ni tim. Pogotovo što sujeverje i ti neki znakovi koji važe u narodu se vezuju za neku negativnost, pa ne volim da me to okružuje, nešto što primećujem i ne vezujem za moje buduće stanje i događaje koji će mi se desiti. Naravno, znam i sama neke te stvari vezane za sujeverje, ako prođeš ispod ovoga, ili tako nešto, to više sa društvom se šalimo, tipa ako prođe crna mačka, pa ono pu, pu, pu (smeh). Niti sam opterećena time niti volim da praktikujem, jer kažem, ima veze sa negativnošću, a ja to ne volim. S druge strane, ja sam pravoslavac i verujem u Boga i smatram da takvim stvarima ne treba da budemo opterećeni. Eto za informaciju da je petak 13. sam čula od vas, ne bih ni znala, a i da sam videla, verovatno bih nabacila osmeh na lice i rekla da uopšte ne mora da znači da je niti dan niti broj problematičan, možda donese i nešto dobro - rekla nam je glumica Mirka Vasiljević.

