JOVANKA JE PLAKALA SVAKI PUT KAD JE PEVAO OVU PESMU! Kićo je više puta NASTUPAO za Tita, a evo šta je govorio o njihovom SUSRETU

Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je danas u 76. godini, nakon što je proteklih meseci nekoliko puta bio operisan.

Kićo je važio za jednog od najpoznatijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, a na vrhu muzičke scene proveo je 60 godina.

Nekoliko puta je pevao za Josipa Broza Tita, a njegova supruga Jovanka obožavala je njegov neprevaziđeni hit "Zbog jedne divne crne žene".

Kićo je u jednom intervju od pre par godina govorio o susretu sa Titom, kao i o tome o čemu je pričao sa njim.

"Ja sam njemu četiri puta pevao. Kad bi dolazio u svoju vilu u Baranji zvao nas je da mu dođemo svirati u dnevnom boravku. Nismo puno pričali, ali jednom me pitao šta sam to pričao u štampi. A ja sam u jednom intervjuu rekao da mi je teško da živim kao Hrvat pod hipotekom Jasenovca i teze da su Hrvati genocidni narod. Ja to nisam i smatram da se ne možemo svi da se stavljamo pod istu kapu, to je apsurdno. Tito me pitao šta sam to pričao u novinama, ja sam mu odgovorio: "Sigurno su vam ovi vaši već rekli", na šta je on rekao: "Pa bogamu, zato ih i imam!" Kad me protokol primetio blizu njega, dotrčali su i rekli da moramo da počnemo da sviramo, a Tito je rekao: "Pa vodite ga onda, ne držim ga ja.' U tom trenutku nisam više znao gde me vode - na svirku ili na Goli otok", pričao je on svojevremeno,

Kad je prvi put nastupao pred Titom, Milka Planinc uporno mu je govorila kako je to Kićo Slabinac, ali on je već znao ko peva.

"Jovanka je volela "Zbog jedne divne crne žene" i cela se rascvala kad sam to pevao, valjda je mislila da pevam o njoj pa je malo i zasuzila. U Titovom društvu uvek je bilo ugodno, nismo puno pričali, ali stalno je imao neke provale i fore. Najveći problem bio mu je umiriti svoje pse koji su lajali i skakali kad bih ja počeo da pevam neke malo življe pesme i kad bih se razbacao po dnevnom boravku. Kakav god da je bio, meni je bilo veliko priznanje da te jedna tako svetska figura zove da mu pevaš četiri puta", rekao je Kićo svojevremeno.

