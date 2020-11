VOLELA BIH DA SAM MUŠKARAC! Aleksandra Prijović ŠOKIRALA izjavom, pa otkrila zbog čega zavidi JAČEM POLU!

Pevačica Aleksandra Prijović važi za jednu od najzgodnijih na estradi, a sada je priznala da joj ponekad teško pada što satima mora da budem ispred ogledala kako bi se spremila.

Naime, ona je sada istakla da zavidi muškarcima jer mogu da se spreme za 10 minuta.

"Uvek to dugo traje. Mislim da kod žena to uvek traje dosta (osmeh). Volela bih da sam muškarac i da se spremim za 10 minuta, ali šta da radim. Žensko sam i mora to da potraje da bi izgledalo lepo", rekla je ona, pa priznala na šta joj najviše vremena odlazi:

"Na šminku i na frizuru".

foto: ATA Images

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/24sedam

Kurir