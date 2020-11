ERA OJADNIĆ PROGOVORIO O TESTAMENTU BORE DRLJAČE: Bio je veliki domaćin, ostavio je veliki KAPITAL!

Prošlo je nešto više od mesec dana od smrti legende srpske estradne scene, Bore Drljače.

Cela estrada je bila obavijena u crno kada je vest o smrti "starog vuka" prostrujala medijskim nebom.

Era Ojdanić, Drljačin dugogodišnji prijateljem, je otkrio mnoge detalje o Bori Drljači sa kojima javnost nije upoznata.

Ero kako podnostite gubitak Vašeg estradnog druga. Prošlo je nešto više od mesec dana od Smrti Bore drljače:

"Evo juče sam bio na TV Duga da snimam novogodišnji program. Verujte, dok sam pevao, celo vreme sam gledao odakle će da izađe i da kaže: Nas dvojica u duetu ljubimo po celom svetu. Ali nema ništa od toga. Mnogo mi je žao, teško mi je."

Da li ste u kontaktu sa nekim iz Borine porodice? Kako su oni?

"Nisam ni sa kim. Nisam se čuo ni sa decom. Moram Vladu da zovem, starijeg sina. Niko od prijatelja nema ništa da mi kaže. Sad će deca da uzmu to domaćinstvo. Bora je bio veliki domaćin i sigurno da je ostavio nešto iza sebe. On je ostavio veliki kapital, on je vodio računa o svakom dinaru."

