STANIJA PROKOMENTARISALA LUNINU TRUDNOĆU! Dobrojevićka joj nije čestitala, a sada joj javno poželela samo JEDNO!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević važi za osobu bez dlake na jeziku, zbog čega je bila omiljena mnogim gledaocima.

Ovoga puta, Stanija je prokomentarisala to što je njena bivša cimerka iz Bele kuće Luna Đogani ostala u drugom stanju. Luna i Dobrojevićeva su imale poneki sukob u rijalitiju, ali izgleda da su sve to ostavile iza sebe.

foto: ATA Images

"Nisam joj čestitala, nismo se čule, ali evo čestitam joj ovom prilikom. To su prelepe vesti i još veća čar će biti jer bih ja to nazvala rijaliti bebom, želim im svu sreću, da je beba živa i zdrava, sve najbolje im želim ovom prilikom", rekla je Stanija.

Kako je Stanija tokom druge sezone bila u vezi sa Vladimirom Tomovićem, otkrila je šta misli o njegovoj novoj rijaliti ljubavi sa Jovanom Ljubisavljević.

"Nisu slične nego identične, to su te pesme, za vreme "Zadruge 2" kad smo mi imali neku priču, on je kačio te pesme i posvećivao mi, to su fanovi skrinšotovali i sačuvali. To se već pisalo, smešno je. Mislim da se zaljubio, ali mu je glupa fora što svim devojkama iste pesme šalje", istakla je Stanija.

Stanijuje rekla šta misli o sukobu aktuelnog zadrugara Vuka Moba i Kristine Kije Kockar, a ona je bila veoma oštra.

"Totalno jedan mizeran potez, ne bih ga nazvala ni muškarcem. I da su imali nešto i da su bili zajedno, to ne treba kao džentlmen da iznosi, pogotovo ne na taj način. Naročito što je toj devojci majka u rijalitiju, pred njom i pogotovo što ima verenicu kući trudnu. Meni je ta priča i taj njegov potez mizerija", rekla je Stanija.

foto: Printscreen

