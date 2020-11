NADA DO DETALJA OBJASNILA KAKVE ONA GRUDI IMA, A KAKVE SUZANA: Njene su kruškaste! A jednom izjavom tek je NASMEJALA SVE

Foto: Printscreen/Magazin In

Nada Topčagić govorila je o svojoj fotografiji iz mladosti, koju je nedavno obelodanila na svom profilu na Instagramu, a ova njena objava izazvala je pravu pometnju.

Naime, pevačica se sa voditeljkom Suzanom Mančić u mladosti slikala u toplesu.

foto: Printscreen/Magazin In

"S*sice kao dve pljeskavice. Ja imam okrugle s*sice, a Suzana je imala kruškaste grudi. Samo što to nisam dobro objasnila. Pa mi idemo večeras da slikamo, da grudi pokažemo ovako, odmah...", rekla je Nada u emisiji "Magazin IN" i nasmejala do suza sve u studiju.

foto: Printscreen/Instagram

