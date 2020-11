ŽELI DA POBEGNE OD MUTNIH POSLOVA KOJE JE IMAO U ZAGREBU! Otkrivene šok tajne Frana Pujasa, njegov prijatelj OBELODANIO SVE!

Zadrugar Fran Pujas skrenuo je pažnju javnosti prvenstveno unikatnim izgledom, a onda i burnim životom koji je imao pre rijalitija. Njegov prijatelj Jakov Budić naglašava da ne prati rijaliti i da je bio protiv toga da Fran uđe u rijaliti.

"Ne gledam rijaliti. Probao sam Frana uvući u to da napravimo neku muziku ovde u Hrvatskoj, ali je on smatrao da je bolji izvor zarade i šou-biznisa u Srbiji", započinje priču Jakov i dodaje:

"On zapravo nije puno razmišljao pre ulaska i išao je za Paulom. Njegov san je da se bavi modelingom, pored toga želi da pobegne od mutnih poslova koje je imao u Zagrebu", ističe Franov drug, koji dodaje da je Pujas imao problematičan život pre rijalitija.

"On je jedna jako dobra osoba koja je samo dosta povodljiva i izgubljena. Imao je problema s kriminalom, dva puta je bio u zatvoru po dva meseca. Sada kada je priznao krivicu u rijalitiju, videćemo šta će biti na sudu. Imena ne govorim iz tog miljea."

Jakov kaže da su se Paula i Fran van rijalitija super slagali.

"Nisu oni nešto dugo bili zajedno pre rijalitija. Svaki put kad sam ih video, Paula mi je bila naklonjena. Komentarisala je da sam ja i još par drugara dobri drugovi za Frana. Pored toga, njih dvoje su se super slagali", kaže Jakov, koji smatra da Fran važi za jednog od ozbiljnijih favorita za pobedu.

"Oni će probati da ga zadrže i sledeće sezone u rijalitiju, jer je dobar potencijal. Problem su suđenja koja ga očekuju", zaključuje Budić, i ističe da je rijaliti „Zadruga“ nikad gledaniji na hrvatskom tržištu:

"To vam je podeljeno kod nas. Ljudi koji gledaju rijaliti i koji to ne prate. Dosta ljudi prati, pogotovo što su tamo Paula i Fran. Pre nije toliko bilo gledano, ali sada je “Zadruga” gledanija nego ikada."

Farnov drug kaže da zadrugaru nije lako jer prolazi kroz krize trenutno.

"Mogu vam reći iz prve ruke da smo iz kruga ljudi gde je to normalno, to znači da je imao često faze gde je konzumirao narkotike. Veći je problem što on to tamo nema, jer je njegovo telo naviklo na konzumaciju narkotika. Onda se koriste tablete da bi mogao da se drži u normali, jer na njega pogrešno utiču antidepresivi. Teže se sa tableta skinuti nego sa narkotika koje je koristio", govori Jakov.

